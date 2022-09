Bollettino coronavirus Lombardia 8 settembre/ Federanziani: “95% decessi over 60”

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DI IERI

Come di consueto, attorno alle 17 di oggi, giovedì 8 settembre, verrà pubblicato l’aggiornamento al bollettino coronavirus della Regione Lombardia. Grazie a questo strumento possiamo seguire da vicino, quotidianamente, l’andamento del contagio da covid-19 nel nostro paese e in regione, con il numero aggiornato su contagi, decessi e ricoveri delle ultime 24 ore. Dopo una piccola risalita dei contagi ad inizio settimana, ieri sono tornati a scendere, ma recuperiamo il bollettino coronavirus della Lombardia pubblicato mercoledì 7 settembre.

Ieri in regione si sono registrati 2.733 nuovi positivi, a fronte di più di 26mila tamponi processati. Dati piuttosto positivi che hanno portato l’indice di positività al 10,4%, con una diminuzione di 2 punti percentuali rispetto a martedì (che si attestava al 12,4%). Purtroppo, il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri ha registrato anche 10 decessi. Sembra buona la situazione dei ricoveri ospedalieri con +2 accessi in terapia intensiva (per un totale di 16) e –29 nei reparti ordinari (con un totale che si attesta ora a 540). La maggior parte dei contagi ieri si sono registrati nella provincia di Milano (715, di cui 313 in città), seguita da Brescia (380) e Bergamo (311).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: L’ALLARME DI FEDERANZIANI

Nel frattempo che aspettiamo che l’aggiornamento di oggi, giovedì 8 settembre, per il bollettino coronavirus della Regione Lombardia venga ufficialmente diramato dal Ministero della Salute, recuperiamo alcune delle notizie e delle dichiarazioni più importanti dell’ultima giornata. Particolarmente importante è l’allarme lanciato da Senior Italia FederAnziani che evidenzia come “prosegue la mattanza degli anziani, soprattutto fra gli over 60”.

Per FederAnziani è “necessario ed urgente incentivare le nuove vaccinazioni in special modo per gli over 60”, per far fronte ad un’emergenza che “rischia di diventare inarrestabile”. Infatti, secondo i dati analizzati e riportati da FederAnziani risulta che “nonostante gli interventi messi in campo fin qui, non c’è stata una massiccia riduzione dei decessi”. Il numero di over 60 deceduti per via del coronavirus ” nel 2021 è stato di 63.229”, mentre “nei primi 8 mesi del 2022 il dato ha raggiunto già i 38.348”, che corrispondono circa al 95% dei decessi nel nostro paese. Nel bollettino coronavirus della Regione Lombardia vengono riportati anche i decessi e continueremo a seguire questa situazione da vicino.

