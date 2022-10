Bollettino Coronavirus Lombardia 9 ottobre 2022/ Dati: tasso di positività al 22,7%

Anche oggi, domenica 9 ottobre 2022, torna l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia e i suoi dati statistici, diffusi dal Ministero della Salute (come accade ogni fine settimana, quando il Pirellone fa riferimento direttamente al dicastero capitolino per la comunicazione dei nuovi numeri connessi alla pandemia sul territorio regionale). In attesa di scoprire l’evoluzione del quadro epidemiologico in ambito regionale, facciamo un passo indietro e analizziamo assieme a voi lettori la situazione emersa dal bollettino di ieri.

Nelle ultime 24 ore, a fronte di 38.067 tamponi processati (tra molecolari e antigenici, ndr) è stato pari a 8.671 il numero di nuovi positivi al Covid in Lombardia, con un tasso di positività che si è attestato al 22,7% (venerdì era al 23,5%). Sono stati 18 i morti (42.644 da inizio pandemia). Il totale dei ricoverati in landa lombarda risulta essere stabile nelle terapie intensive (13, invariato da tre giorni a questa parte), mentre è segnalato in aumento negli altri reparti per la cura del Coronavirus (+36, 888).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: AUMENTANO I CONTAGI E I… RAFFREDDORI

Mentre aspettiamo di conoscere i nuovi esiti del bollettino Coronavirus Lombardia di oggi, sottolineiamo alcune statistiche riportate dal “Corriere della Sera”, secondo cui nell’ultima settimana in Lombardia si è registrato un +47% alla voce “contagi Covid” rispetto ai sette giorni antecedenti. Addirittura, l’incremento è stato pari al 126% nelle ultime due settimane. Sono segnalate in crescita anche le degenze nelle terapie intensive e nei reparti ordinari.

Come scrive ancora il quotidiano sopra menzionato, gli esperti tengono d’occhio anche gli altri virus, a cominciare, va da sé, da quello dell’influenza, che ha già colpito numerosi italiani. La sua comparsa prematura sarebbe legata anche al Coronavirus, come ha dichiarato Elena Pariani, professore associato di Igiene all’università Statale e responsabile del laboratorio regionale Influnet e Covidnet: “Dopo una pandemia, sappiamo che si crea una situazione di incertezza rispetto alla successiva circolazione di altri virus”.

