Bollettino coronavirus Lombardia, conferenza stampa/ Diretta video: dati 13 giugno

Neanche ieri sono arrivate delle buone notizie dal bollettino coronavirus della Lombardia. I dati sull’epidemia resi noti dalla Regione non rispecchiano un trend in fase calante, anzi: venerdì sono stati registrati 272 nuovi contagiati su 14.837 tamponi effettuati, mentre i nuovi decessi sono 31. Il bilancio totale è così salito a 91.204 casi positivi e 16.405 morti. Le persone attualmente positive sono 17.024, calo di 316 unità, mentre fortunatamente diminuisce il numero di ricoverati: se il dato delle terapie intensive resta stabile (97), c’è da annotare un -131 negli altri reparti Covid (totale 2.357). +557 i pazienti guariti/dimessi, bilancio di 57.775.

Questo il bilancio dei casi positivi riportato da Regione Lombardia: 23.669 in provincia di Milano, 13.744 in provincia di Bergamo, 15.217 in provincia di Brescia, 3.970 in provincia di Como, 6.531 in provincia di Cremona, 2.778 in provincia di Lecco, 3.533 in provincia di Lodi, 3.399 in provincia di Mantova, 5.627 in provincia di Monza e Brianza, 5.426 in provincia di Pavia, 1.516 in provincia di Sondrio e 3.750 in provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE NOVITÀ DAL 15 GIUGNO

Dal 15 giugno in Lombardia ci sarà la riapertura di centri estivi, cinema e teatri, nelle scorse ore la Regione ha reso nota la nuova ordinanza per la lotta al coronavirus firmata dal presidente Attilio Fontana. Viene confermato l’obbligo della protezione delle vie respiratorie, con misurazione della temperatura sui posti di lavoro e nei ristoranti. Per i centri estivi è sufficiente la comunicazione dell’avvio dell’attività a Comuni e Ats, mentre per ciò che riguarda le discipline sportive di contatto è previsto il via a partire dal prossimo 25 giugno. Clicca qui per leggere l’ordinanza di Regione Lombardia.

Il governatore Attilio Fontana ha reso noto che prenderà il via il test sierologico a tappeto per Nembro, Alzano, Albino e tutta la Bassa Val Seriana, ecco la nota diffusa dal presidente di Regione Lombardia: «Offriremo gratuitamente, attraverso l’Ats Bergamo, il test sierologico alla popolazione della Bassa Val Seriana. Abbiamo deciso di approfondire l’indagine, in parte già effettuata su questo territorio, tra i più colpiti, per ottenere una fotografia più dettagliata della diffusione del virus e dei cittadini contagiati».

