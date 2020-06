Bollettino coronavirus Lombardia, conferenza stampa diretta video/ Dati 18 giugno

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino della regione Lombardia, circa l’epidemia di coronavirus. Anche oggi, giovedì 18 giugno 2020, verranno comunicati gli ultimi dati circa morti, infetti, pazienti e guariti, per una pandemia che sta scemando ma in maniera decisamente lenta. E’ sotto gli occhi di tutti, infatti, come la Lombardia sia ormai l’ultima zona del Belpaese ancora seriamente interessata dall’infezione, tenendo conto che nella giornata di ieri si sono registrati il 72% dei casi sul totale, esattamente 242 su 329. 14 invece i morti sui 43 in totale in tutta Italia. Calano i pazienti ricoverati, con le terapie intensive che ormai da settimane non sono più al collasso come durante il mese di aprile, ma sono in molti a chiedersi quando la curva epidemiologica si appiatterà, così come avviene ormai da tempo in numerose regioni del centro sud. Una Lombardia che tra l’altro sta cercando di tornare lentamente alla normalità dal punto di vista medico-sanitario, come spiegato nelle scorse ore da Marco Trivelli, neo direttore generale della sanità lombarda.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, TRIVELLI: “CERCAVAMO UN FOCOLAIO MA C’ERA UN VULCANO”

Intervistato dal quotidiano IlGiorno ha spiegato: “L’attività ambulatoriale durante l’emergenza è stata sospesa. Abbiamo cercato di supplire con le telemedicina, che è uno strumento potente, ma non può essere sostitutivo delle visite. Sono preoccupato che ci possa essere un sotto trattamento dei pazienti”. Trivelli è passato dalla direzione degli Spedali di Brescia al vertice della sanità lombarda: “Ci siamo concentrati molto sull’emergenza sanitaria e meno sull’epidemia – spiega i probabili “errori” commessi durante il picco – cercavamo un focolaio, ma invece c’era un vulcano. La Regione e il ministero della Salute si sono mossi all’unisono, ma mentre noi cercavamo il paziente uno, in giro ce ne erano già migliaia. Non avevamo le armi per monitorare l’epidemia. Certo l’uso dei test sierologici poteva avere da subito una finalità pratica. Per quanto fosse impossibile immaginare di circoscrivere il mare, si poteva provarci comunque”.

