Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 gennaio/ +7 in T.I., positività 19.3%

Ecco il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, lunedì 10 gennaio 2022. Inizia una nuova settimana in zona gialla per la regione governata da Attilio Fontana, ma al termine della stessa tutto potrebbe succedere anche perchè i contagi sono in continua ascesa. Il bollettino di ieri segnalava a riguardo 36.858 nuovi casi di positività su 191.021 tamponi analizzati nei vari laboratori.

Resta sempre alto l’indice di positività, ovvero, l’incidenza dei contagiati sul totale dei test anti covid elaborati, ieri pari al 19.3 per cento, e nel contempo, continua a crescere anche il dato riguardante i ricoverati negli ospedali lombardi, a cominciare da quello relativo alle terapie intensive, ieri in crescita di 7 unità, per un totale di 244 pazienti gravi. In area medica, invece, la crescita è stata di 280 unità, per un computo aggiornato di 2.887 ricoverati. Non si placano anche le vittime da covid, ieri altre 38 (totale dal 20 febbraio 2020 pari a 35.403), mentre il dato relativo alla provincia di Milano segnalava quota 10.410 casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 10 GENNAIO: IL COMMENTO DI BERTOLASO SUI VACCINI IN REGIONE

Intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto Guido Bertolaso, consulente della campagna di vaccinazione della regione Lombardia, che a proposito dei vaccini agli over 50, fascia che dovrà vaccinarsi obbligatoriamente per legge, ha spiegato: “Stiamo aprendo una finestra dedicata a loro, vedremo quale sarà la risposta”, parole riportate da Fanpage.it. E ancora: “L’obbligo è sicuramente un incentivo, ma non credo che verranno qui a mettersi in cosa in modo entusiastico a farsi vaccinare”.

Bertolaso ha parlato anche della vaccinazione ai bimbi, alla luce delle scuole che da oggi riapriranno in tutta Italia, Lombardia compresa, salvo qualche eccezione: “Vogliamo vaccinarli tutti sia per garantire la loro sicurezza e salute, sia perché gli permette di andare a scuola e di mantenerle aperte, sia perché in questo modo cominciamo ad abbassare la curva epidemica”.



