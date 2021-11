Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 novembre/ Stabili le T.I., positività 1.3%

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia è atteso come sempre dopo le ore 17:00. Anche oggi, martedì 16 novembre 2021, scopriremo quindi l’evoluzione della curva pandemica in regione, un aggiornamento su tutti gli indicatori principali del covid, dai contagi emersi, ai ricoveri ospedalieri, passando dalle vittime. Il bollettino di ieri ha mostrato una situazione in aumento ma comunque non ancora allarmante, visto che i positivi emersi sono stati in totale 506 su 36.806 tamponi analizzati (test anti covid sia antigenici quanto molecolari).

Purtroppo anche nella giornata di ieri sono stati comunicati dei morti per covid, leggasi 3, per un totale di 34.243, mentre negli ospedali della Lombardia vi sono al momento 460 persone ricoverate in area medica, dato in crescita di 19 unità, e altre 50 invece in terapia intensiva, un computo totale che è rimasto invariato rispetto alle precedenti 24 ore. Il tasso di positività rimane buono, 1.3% per cento, mentre a livello provinciale segnaliamo i 167 contagiati di Milano fra città e area metropolitana.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 16 NOVEMBRE: IL CASO DEL GREEN PASS FALSO DELLO YOUTUBER

E a proposito di Lombardia e di covid, è stato denunciato per aver esibito un falso green pass, il 25enne youtuber Social Bloom. Lo stesso, attraverso una diretta video, aveva spiegato ai suoi follower di essere entrato alla “Milan Games Week & Cartoomics”, fiera dei videogiochi tenutasi lo scorso weekend a Rho, attraverso un green pass e un documento di identità falsi.

Evidentemente la notizia deve essere giunta anche alle forze dell’ordine, che hanno fatto recapitare allo stesso Social Bloom una denuncia per sostituzione di persona e falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità. Inizialmente, fermato dagli genti del Commissariato Rho/Pero, lo youtuber aveva spiegato di essere la stessa persona indicata nel green pass, aggiungendo di essersi scordato la data di nascita. In seguito, però, lo stesso ha ammesso di aver dichiarato il falso, così come si legge sul sito di Radio Lombardia.

