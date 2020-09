Bollettino Coronavirus Lombardia/ Dati 21 settembre: 5 morti in più in 24 ore

Il nuovo bollettino Coronavirus della Regione Lombardia è atteso come sempre intorno alle ore 17.00 e conterrà i dati aggiornati legati all’emergenza sanitaria in atto. L’ultimo bollettino domenicale ha riportato 211 nuovi casi di positività al virus contribuendo a rendere la Lombardia la Regione d’Italia più colpita, seguita solo dal Veneto. In generale è stato registrato un trend positivo dei guariti/dimessi nelle precedenti 24 ore con +134 unità. In tutto sono stati eseguiti 14.926 tamponi che hanno evidenziato una percentuale tamponi/contagiati dell’1,41% in crescita rispetto al giorno precedente. Tasto dolente, quello dei decessi: ieri sono stati 5 in più i morti nella Regione portando così il totale delle vittima da Coronavirus a 16.922, dall’inizio della pandemia ad oggi. In crescita i ricoveri in terapia intensiva con un incremento di due unità per un totale di 38 pazienti mentre si registra una diminuzione dei pazienti ricoverati negli altri reparti (-7) per un totale di 264. Milano resta la provincia maggiormente colpita con 81 casi di cui 46 a Milano città. Seguono Brescia (30), Monza e Brianza (21) e Bergamo (20). Nessun nuovo caso si è invece verificato a Cremona nelle ultime 24 ore.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, VIRUS ENTRA NELLE SCUOLE

Situazione Coronavirus in Lombardia sotto controllo ma non è possibile abbassare la guardia. Il Covid entra anche nelle scuole mandando in quarantena, dopo una sola settimana, ben 19 classi. E’ quanto riferisce oggi Leggo.it che rende noti i dati dell’Ats Milano Città Metropolitana secondo cui sono 19 gli studenti risultati positivi al tampone eseguito dopo aver riportato sintomi riconducibili al Coronavirus o a seguito di altri accertamenti: 3 al nido, 6 alle materne, 5 alle elementari, 2 alle medie e 3 alle superiori. Risultato positivo anche un docente delle medie. L’ultima notizia arriva proprio in queste ore ed è destinata ad incrementare il numero degli studenti positivi: anche un bambino della seconda classe di una scuola primaria di Chiuro (Sondrio) è risultato positivo al tampone del Covid 19. Si tratta, scrive SkyTg24, del primo caso in una scuola della Valtellina e che ha portato alla chiusura della classe fino al 2 ottobre. Dunque il punto sembra essere chiarissimo: occorre convivere con il virus anche in classe. Marino Faccini, responsabile della struttura profilassi malattie infettive dell’Ats ha commentato in merito: “Casi isolati sono scontati che emergano, dobbiamo evitare che il contagio si diffonda fra compagni rispettando il protocollo anti-Covid”.

