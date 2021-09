Bollettino Coronavirus Lombardia dati 26 settembre/ Moratti: “7,5 mln di immunizzati”

Anche oggi, domenica 26 settembre 2021, si rinnova l’appuntamento con il bollettino Coronavirus Lombardia, che, per mezzo dei dati forniti dal Governo (nei fine settimana vengono comunicati direttamente da Roma e non dal Pirellone, ndr), permetterà all’intera popolazione di disporre di una visione globale e panoramica riferita alla pandemia di Covid-19 sul suolo regionale, con particolare riferimento ai nuovi casi di positività riscontrati e alla pressione esercitata dal virus SARS-CoV-2 sugli ospedali.

Volgendo intanto lo sguardo alle statistiche risalenti a 24 ore fa, si segnala che sono stati registrati 478 nuovi contagi su oltre 66mila tamponi processati e, purtroppo, sono stati annotati altri 8 decessi per Covid, in rialzo rispetto al +5 di ieri, per un totale di 34.012 vittime da inizio pandemia. In calo il dato dei ricoverati: 401 pazienti negli ospedali lombardi, di cui 58 ricoverati in terapia intensiva. 438 i nuovi guariti, per un totale di oltre 837mila persone. Infine, il bilancio dei nuovi positivi suddivisi per provincia: Milano 146, Varese 74, Brescia 73, Monza e Brianza 38, Bergamo 36, Pavia 35, Como 15, Cremona 15, Mantova 8, Lodi 9, Sondrio 9, Lecco 5.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, L’ANNUNCIO DI LETIZIA MORATTI: “7,5 MILIONI DI LOMBARDI IMMUNIZZATI”

In attesa di conoscere le statistiche legate al nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, che saranno disponibili nel pomeriggio odierno, sottolineiamo come 7,5 milioni di cittadini lombardi abbiano completato il ciclo vaccinale con le due dosi di siero anti-Covid previste. Ad annunciarlo è stata Letizia Moratti, vicepresidente e assessore regionale al Welfare, attraverso un tweet: “7,5 milioni i cittadini lombardi immunizzati (con ciclo vaccinale completato), l’83,3 per cento dei vaccinabili. Domani (oggi, ndr) la campagna di Regione Lombardia raggiungerà questo importante obiettivo, mentre continuano a salire le adesioni che ad oggi sfiorano gli 8 milioni. Forza, vacciniamoci!”.

Intanto, nonostante il virus continui a circolare in Lombardia, la situazione connessa all’andamento della pandemia sta mostrando segnali di netto miglioramento, come si è compreso dai dati diramati giovedì a livello continentale. La Lombardia, infatti, è finita in “zona verde“, quella considerata di minor rischio, nella consueta e puntuale mappa pubblicata e diffusa online dall’European centre for disease prevention and control (Ecdc).



