Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 28 agosto: focolaio in una Rsa di Milano

Appuntamento alle ore 17 con il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, venerdì 28 agosto 2020, con i dati di ieri che hanno fatto scattare un nuovo campanello d’allarme. Se per il quarto giorno non sono stati registrati nuovi decessi, 16.857 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono stati annotati +286 casi positivi, di cui 39 debolmente positivi e 4 individuati a seguito di test sierologici. Un rialzo degno di nota, anche se c’è da mettere in risalto l’elevato numero di tamponi effettuati (17.964). L’assessore Giulio Gallera ha inoltre precisato che il 60% di nuovi infettati è riferito a rientri in Lombardia dall’estero. In calo il dato dei ricoverati in terapia intensiva, -3 per un totale di 14 pazienti, mentre è stato annotato un +15 tra i ricoverati negli altri reparti Covid, totale di 173 pazienti. Infine, superata quota 76 mila guariti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, c’è da rilevare un nuovo focolaio in una Rsa di Milano. Come riportato dai colleghi de Il Giorno, la struttura in questione è la Quarenghi, sita nella periferia Nordovest della città. Il bilancio è di 21 ospiti positivi, ai quali va aggiunto un operatore sanitario. La buona notizia è che solo uno dei contagiati presenta sintomi, gli altri sono tutti asintomatici. Sono stati sottoposti al tampone tutti gli ospiti della Rsa, 120 persone in totale, oltre al personale. Il quotidiano spiega che dei 21 contagiati, la metà sono stati ricoverati nei reparti Covid degli ospedali, mentre la restante metà è in isolamento. Coopselios, che gestisce la struttura, ha spiegato in una nota: «La situazione è gestita e monitorata quotidianamente dal personale sanitario e socio-assistenzale dell’ente gestore nel rispetto delle procedure e dei protocolli in essere».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 27 AGOSTO





© RIPRODUZIONE RISERVATA