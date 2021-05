Bollettino coronavirus Lombardia, dati 3 maggio/ Si avvicina l’immunità di gregge

E’ tempo di aggiornare i dati riguardanti la pandemia di covid in Lombardia con il nuovo bollettino coronavirus, quello di oggi, lunedì 3 maggio 2021. Nella giornata di ieri, come si evince dal report completo (che trovate qui), sono stati conteggiati altri 1.287 nuovi casi di positività a fronte dei 2.139 delle 24 ore precedenti. Dati però “falsati” dal fatto che i tamponi processati sono stati di meno rispetto alla media per via del weekend del primo maggio (in totale 30.249).

Galli “Inter? Contento scudetto, meno di tifosi in piazza”/ “A Zangrillo non replico”

Bene invece il numero delle vittime da covid, 23 in 24 ore, meno della metà di quelli conteggiati sabato, mentre il tasso di positività, come effetto dei pochi test analizzati, è salito a quota 4.2 dal 3.6% di 48 ore fa. In merito alla situazione negli ospedali, al momento vi sono 542 persone ricoverate in terapia intensiva, 6 in più rispetto a sabato, ma sembra che si tratti di conteggi cumulati nei giorni precedenti, mentre nei reparti di degenza ordinaria in totale vi sono 3.290 persone, 113 in meno rispetto alla comunicazione precedente.

Walter Ricciardi/ “Covid? Nei Paesi in cui politici ascoltano esperti va meglio”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 3 MAGGIO, LA SODDISFAZIONE DELLA MORATTI

Intanto la Lombardia continua ad andare più che spedita nella campagna di vaccinazione, e a Milano un quarto della popolazione ha già ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Numeri che fanno ovviamente ben sperare in vista di un’uscita dal tunnel del covid, e che hanno spinto l’assessore al welfare nonché vicepresidente della regione, Letizia Moratti, a sbilanciarsi in un’ambiziosa previsione: la Lombardia sarà la prima regione d’Italia a raggiungere l’immunità di gregge. A spiegarlo è stata la stessa attraverso la propria pagina Twitter, aggiornando gli ultimi dati sui vaccini anti-covid: “1 milione di lombardi immunizzati con entrambe le dosi di vaccino (per il 60% over 80), 2.5 milioni con almeno una dose, con una media superiore alle 100mila vaccinazioni già adesso @RegLombardia la prima regione che raggiungerà l’immunità di gregge grazie alla campagna vaccinale”. La Lombardia è la regione più falcidiata dal covid, e uscire dalla pandemia prima delle altre sarebbe un motivo di orgoglio per tutti i lombardi.

LEGGI ANCHE:

Bollettino vaccini covid oggi 3 maggio/ 20.7 mln di dosi inoculate, 6.2 gli immuni

© RIPRODUZIONE RISERVATA