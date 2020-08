Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 8 agosto: ieri nessun nuovo decesso

Ieri sono arrivate delle buone notizie, oggi appuntamento alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus della Lombardia dell’8 agosto 2020. Come vi abbiamo raccontato, venerdì non è stato registrato alcun nuovo decesso per Covid-19: il bilancio è rimasto fermo a 16.829 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Buone notizie anche sul fronte dei casi positivi, in netto calo rispetto a giovedì: +69 contagiati, di cui 5 debolmente positivi e 1 individuato a seguito di test sierologici. Questo il bilancio dei nuovi casi per provincia: +14 Milano, +9 Bergamo, +11 Brescia, +5 Como, +2 Lecco, +2 Lodi, +9 Mantova, +7 Monza e Brianza, +4 Pavia, +2 Sondrio, +3 Varese. Nessun nuovo caso in provincia di Cremona. In calo i ricoverati in terapia intensiva, -2 per un totale di 9, mentre c’è da annotare un leggero rialzo tra i ricoverati negli altri reparti Covid, +2 per un totale di 170. Il conto dei guariti è salito invece a 74.232, +152 rispetto a giovedì.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, Ats Valpadana ha reso noto che sono 127 i lavoratori positivi al Covid-19 dell’azienda agricola Francescon di Rodigo. Nuovi aggiornamenti, dunque, sul focolaio di Mantova: su 127 contagiati, 101 appartengono al reparto confezionamento e imballaggio dei prodotti agricoli, mentre 26 sono braccianti. Sky Tg 24 spiega che lunedì verranno sottoposti a tampone tutti i lavoratori neo assunti dall’azienda in sostituzione di quelli posti in isolamento.

Ieri l’assessore Giulio Gallera ha annunciato che, grazie al miglioramento della situazione epidemiologica in Lombardia, sono state alleggerite le regole d’accesso per utenti e visitatori nei centri residenziali per anziani e disabili. «La Giunta Regionale ha approvato nei giorni scorsi un provvedimento che specifica le linee di indirizzo per l’accoglienza degli ospiti nelle diverse RSA/RSD, nei centri diurni integrati e nelle comunità terapeutiche della Lombardia», le parole del titolare del Welfare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 7 AGOSTO





