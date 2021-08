Bollettino Coronavirus Lombardia oggi, 9 agosto/ Dati: tasso di positività all’1,7%

Anche quest’oggi, lunedì 9 agosto 2021, si rinnova l’appuntamento quotidiano con il bollettino Coronavirus Lombardia, mediante il quale sarà possibile disporre di un quadro aggiornato circa l’andamento epidemiologico sul territorio regionale, con particolare riferimento ai nuovi contagi rilevati e alla pressione sugli ospedali, senza dimenticare il riferimento alla mortalità, per fortuna non così elevata in questo periodo, e alle guarigioni.

Bollettino Coronavirus Italia 9 agosto/ Dati Min. Salute: tasso di positività al 2,8%

Volgendo lo sguardo ai dati di ieri, si nota una certa stabilità in relazione all’impatto della variante Delta sul suolo lombardo, con 637 nuovi casi rilevati e il tasso di positività attestatosi all’1,7% (-0,5% rispetto alla giornata di sabato). Immutata la statistica inerente alle terapie intensive (35 posti letto occupati), in aumento quella riferita ai ricoveri negli altri reparti (276, +17). I tamponi effettuati sono stati 36.111, mentre al momento sono positivi 13.314 cittadini lombardi, di cui, però, 13.003 in isolamento domiciliare.

LOMBARDIA, BOLLETTINO CORONAVIRUS 8 AGOSTO/ 1 morto, 637 casi, 35 terapie intensive

CORONAVIRUS LOMBARDIA, GUIDO BERTOLASO ESULTA: “UN ITALIANO SU 4 È VACCINATO QUI”

Così, in attesa di scoprire i dati odierni che daranno vita al nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, c’è da registrare un altro interessante primato per la regione avente Milano come capoluogo. A sottolinearlo ai microfoni dell’agenzia stampa nazionale Adnkronos è stato nelle scorse ore Guido Bertolaso, coordinatore per la campagna vaccinale, il quale ha asserito che “un italiano su 4 è vaccinato in Lombardia”. Un commento entusiasta e accompagnato da grande euforia il suo, dal momento che la Lombardia si pone ai vertici della speciale graduatoria a cui appartengono tutte le regioni del nostro Paese per numero di dosi vaccinali somministrate.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 8 AGOSTO/ Dati Min Salute: oltre 100 ricoveri in 24 ore

Una leadership che i vertici regionali intendono mantenere e, possibilmente, consolidare nelle prossime settimane, per confermarsi un modello di eccellenza sul quale puntare senza timore alcuno. “La macchina funziona e non smetterà di farlo nemmeno a Ferragosto – ha aggiunto Bertolaso, evidenziando come neppure la festività in programma domenica interromperà il ritmo assunto dalla campagna vaccinale in landa lombarda –. Si tratta di un prezioso risultato di squadra, ma ancora tanto c’è da fare. Il vaccino è un’arma che funziona contro il Coronavirus e i dati della Lombardia lo dimostrano”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA