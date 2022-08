Bollettino coronavirus ministero della Salute 26 agosto/ Positività su, calo ricoveri

ATTESO BOLETTINO CORONAVIRUS ITALIA DI OGGI

Atteso anche per la giornata di oggi, 26 agosto, il bollettino sul coronavirus in Italia. Come ogni giorno i dati relativi ad oggi arriveranno nel pomeriggio con il Ministero della Salute che li renderà noti. Nel frattempo vediamo quelli di ieri. Arriva al 15,2% il tasso di positività al Covid: c’è stata una crescita dello 0,6% rispetto al giorno precedente. Parliamo di 23.438 nuovi contagiati su 154.143 tamponi processati. Dall’inizio della pandemia, i casi certificati sono 21.745.065. Resta alto anche il numero dei morti: sono 84 quelli registrati nelle 24 ore precedenti all’ultimo bollettino. In totale le persone decedute sono 175.127.

Passiamo al numero dei guariti: 39.851, per un totale da inizio pandemia di 20.858.626. Le persone attualmente positive al Covid sono 711.312, di cui 705.074 in isolamento domiciliare. Passando al numero dei ricoverati, nel bollettino di ieri parliamo in totale di 6.004 (-166). I malati in terapia intensiva sono 234 (-5), di cui 21 sono ingressi delle ultime 24 ore precedenti al bollettino. Per quanto riguarda i casi, in testa c’è la Lombardia con 3.099 nuovi contagi. 2.851 in Veneto, 1.992 in Campania, 1.762 in Sicilia.

CORONAVIRUS ITALIA: PARLA BASSETTI

Nella giornata di ieri è tornato a parlare Matteo Bassetti a Omnibus: “La verità è che nel nostro Paese i farmaci in alcune aree sono poco utilizzati. Io temo il ritorno dei contagi ed è fisiologico che succederà, come accaduto quest’estate. Ma se la situazione rimarrà la stessa per le varianti, avremo spero più utilizzo dei farmaci antivirali e dei monoclonali. Ora è una malattia gestibile”.

Parlando poi del numero dei decessi per Covid-19, il direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova ha spiegato che i numeri, a suo dire, non sono reali: “Se i morti per Covid sono realmente 150, allora c’è qualcosa che non ha funzionato, ma io credo che in realtà siano persone con altri problemi di salute che incidentalmente risultano positive al Covid. Altrimenti serve una riflessione, indagare sui morti”. L’infettivologo si è inoltre proposto per dare una mano al nuovo Governo qualora servisse un esperto nella gestione della pandemia, che non è ancora terminata e che a suo dire vivrà un nuovo aumento molto presto.

