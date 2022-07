Bollettino coronavirus Ministero Salute 11 luglio/ +186 ricoveri, positività 26.3%

Siamo in attesa del bollettino coronavirus del ministero della salute aggiornato ad oggi, lunedì 11 luglio 2022. Inizia una settimana forse cruciale per il covid, visto che questa quinta ondata che sta facendo registrare numeri record, tra l’altro la prima estiva da quando è comparso il virus, dovrebbe raggiungere il suo picco per poi iniziare la sua lenta decrescita. Nell’attesa del nuovo report andiamo a rivedere brevemente il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, domenica 10 luglio, quando i casi di positività emersi sono stati in totale 79.920 su 303.848 test anti covid, per un tasso di positività, l’incidenza dei contagiati sui tamponi, che è stata ancora una volta altissima, leggasi il 26,3 per cento.

La situazione ospedaliera vede i ricoveri in aumento, anche se per ora le strutture sanitarie non appaiono sotto stress: sono 350 i pazienti covid ricoverati in terapia intensiva, con altri 9.044 in area medica, una doppia variazione pari a +6 e +180. Il numero delle vittime da coronavirus vede invece altri 44 decessi, per un totale dal 20 febbraio 2020, giorno di scoppio della pandemia in Italia, pari a 169.106. Infine il numero dei casi in Lombardia, altri 9.295 come comunicato nel bollettino di ieri.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 11 LUGLIO: LE PAROLE DI COSTA

In attesa del nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, rileggiamo le dichiarazioni di ieri del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che ha ribadito come il prossimo step sia quello di liberare i positivi asintomatici, quindi quelli con il covid ma senza alcun sintomo, di modo da evitare di bloccare il Paese con un lockdown di fatto: “Dobbiamo partire dalla consapevolezza – ha spiegato Costa, intervistato dai microfoni del quotidiano Il Tempo – che il contagio zero non è realizzabile e che l’unica soluzione è la convivenza con il virus. Al momento, dunque, sul tavolo del Governo non c’è nessuna misura restrittiva all’esame”.

“Ritengo sbagliato sostenere, però, che il Governo non stia intervenendo – ha proseguito l’esponente di Noi con l’Italia – considerando che non abbiamo mai abbassato la guardia né mai smesso di monitorare la situazione. In questa direzione si sta procedendo al secondo richiamo per gli over 80 e al più presto, in accordo con Ema e Aifa, si sta valutando un ampliamento della platea fino ai sessantenni“.











