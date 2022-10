Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 ottobre/ +190 ricoveri, positività 18.7%

E’ il 15 ottobre del 2022 e anche stamattina andiamo a fare il punto sulla situazione covid in Italia, leggendo il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Come sempre il report sarà comunicato dal dicastero preposto dopo le ore 16:00 di oggi pomeriggio di conseguenza nel frattempo possiamo dare uno sguardo veloce ai numeri del bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri. Partendo dal dato principale, quello riguardante gli ospedalizzati da covid, che ad oggi sono 244 in terapia intensiva e altri 6.540 in area medica, il che significa che rispetto alla precedente comunicazione si è registrata nei nosocomi italiani una doppia variazione pari a +8 e +182 pazienti.

Il numero totale degli infetti è stato invece di 40.580, a fronte di 216.511 tamponi processati, per un tasso di positività che è stato pari al 18.7 per cento. Continuano purtroppo a verificarsi dei decessi da covid, ieri altri 98 per un totale dal 20 febbraio 2020, giorno di inizio della pandemia, pari a 177.883 morti per coronavirus. Infine il consueto sguardo veloce alla regione Lombardia, dove ieri i contagiati sono stati 7.991 come da bollettino dedicato.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 15 OTTOBRE: PREGLIASCO SULL’ADDIO MASCHERINE

Intanto si torna a parlare della cessazione dell’obbligo di indossare le mascherine sui mezzi pubblici, introdotto dall’1 ottobre scorso, a differenza invece di ospedali, ambulatori medici e Rsa, le residenze per anziani, dove si è deciso di mantenere appunto l’obbligo. Il ministero della salute, ha deciso di non prorogare la misura attraverso una nuova ordinanza, lasciando comunque il DPI nei luoghi più sensibili, alla luce anche dei dati epidemiologici che per ora non registrano alcun allarme.

A riguardo è intervenuto il professor Fabrizio Pregliasco, virologo e docente di Igiene all’Università Statale di Milano, secondo cui “Ad oggi la situazione ce lo permette e, come posso constatare anche per esperienza personale sui treni, c’è ormai molta insofferenza, non adesione all’obbligo e difficoltà a farlo rispettare”. In ogni caso secondo l’esperto il quadro epidemiologico fa monitorato con stretta attenzione per agire di conseguenza: “Dobbiamo gestire le cose con la massima velocità e capacità di reazione, ma rimaniamo sempre con l’attenzione al futuro e a scenari che potrebbero peggiorare” e che in tal caso richiederanno una “ripresa di alcune stringenze, che ovviamente speriamo non si debbano attuare”.











