Bollettino Coronavirus Ministero Salute 21 marzo/ “Italia a colori anche dopo Pasqua”

Si rinnova anche quest’oggi, domenica 21 marzo 2021, il tradizionale appuntamento con il bollettino Coronavirus del Ministero della Salute, che fornirà una panoramica aggiornata circa i dati epidemiologici in Italia relativi alle ultime ore, con un particolare focus sui nuovi casi rilevati, sulle vittime, sul tasso di positività e sulla sempre complessa (purtroppo) situazione all’interno dei nosocomi nazionali. Mentre attendiamo lo svelamento delle nuove statistiche, che non avverrà prima del pomeriggio odierno, facciamo un rapido salto all’indietro e andiamo ad analizzare quanto è emerso nel bollettino di ieri, quando sono stati scoperti 23.832 contagi su 354.480 tamponi eseguiti, con l’aggiunta di 401 morti. Il tasso di positività è diminuito dello 0,3%, attestandosi al 6,7%.

Per quanto riguarda i guariti, essi sono 14.598; pertanto dall’avvento della pandemia in Italia sono stati certificati nel complesso 3.356.331 casi, 104.642 deceduti e 2.686.236 guariti-dimessi. In più, le persone attualmente positive sono 565.453, di cui 535.005 in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati in area medica sono 27.061 (3.387 in terapia intensiva, dove si registrano nelle ultime 24 ore ben 243 ingressi). La Regione più colpita è stata ancora una volta la Lombardia con 4.810 casi. A seguire 2.560 in Emilia-Romagna, 2.196 in Campania, 2.141 in Piemonte e 2.044 in Veneto

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 21 MARZO, SPERANZA: “SISTEMA A COLORI ANCHE DOPO PASQUA”

In attesa dunque di conoscere i nuovi dati numerici che daranno vita al bollettino Coronavirus Italia di oggi, domenica 21 marzo 2021, si segnalano le dichiarazioni rilasciate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, al quotidiano “La Stampa”. Nell’intervista, Speranza ha rimarcato che anche dopo Pasqua il nostro Paese sarà caratterizzato dalla divisione delle regioni in fasce cromatiche: “La scelta è stata confermata dagli ultimi decreti del governo e credo sia la più efficace a rendere le misure proporzionali alla differente situazione epidemiologica dei territori. Per cui sì, sarà confermata”. Infine, il ministro ha rivolto un pensiero a tutti i suoi connazionali che, come lui, stanno vivendo un periodo di misure severe: “So che gli italiani sono provati dalle restrizioni, ma con il Decreto Sostegni mettiamo in campo oltre 150mila tra medici di famiglia, odontoiatri, pediatri, specializzandi e specialisti ambulatoriali. In più, avremo 19mila farmacie dove ci si potrà vaccinare e fino a 270mila infermieri da coinvolgere nella campagna che, appena avremo più dosi, potrà accelerare l’uscita dall’emergenza”.

