Bollettino coronavirus Ministero Salute 24 agosto/ Nuove regole per l’isolamento

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DI IERI

Il bollettino coronavirus che certifica l’avanzamento della pandemia nel nostro paese è diventato un appuntamento fisso da ormai quasi due anni. Per gli aggiornamenti di oggi, mercoledì 23 agosto, bisognerà attendere le 16 quando il Ministero della Salute diramerà il nuovo bollettino. Negli ultimi giorni si è assistito ad un leggero aumento del tasso di positività, che rimane comunque sotto controllo, mentre fortunatamente la pressione ospedaliera sembra in costante calo da alcune settimane.

Mentre aspettiamo il nuovo aggiornamento al bollettino coronavirus, recuperiamo i dati della giornata di ieri, martedì 23 agosto, per avere una panoramica soddisfacente sulla situazione covid. Ieri si sono registrati 35.360 nuovi contagi, a fronte di 207.761 test eseguiti e processati. Questo rappresenta un aumento del tasso di positività che è passato al 17%, rispetto al 16,5 della giornata di lunedì. Il bollettino coronavirus certifica anche 134 nuovi decessi, mentre i soggetti attualmente positivi sono diminuiti di 14.986 unità. Nella giornata di ieri si sono registrati anche –138 pazienti in terapia ordinaria e –1 paziente in terapia intensiva.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: NUOVE REGOLE PER L’ISOLAMENTO

La situazione pandemica, insomma, nel nostro paese sembra essere piuttosto positiva stando ai dati attestati dal bollettino coronavirus del Ministero della Salute. Questo ha portato il governo a ripensare le regole sull’isolamento dei soggetti positivi o di chi ha avuto contatti stretti con un positivo. Stando al Sole 24 Ore la circolare potrebbe arrivare in questi giorni e prevederà un generale abbassamento delle giornate di isolamento necessarie.

I tecnici della cabina di regia stanno anche ragionando, sulla base dei dati del bollettino coronavirus, se ridurre o meno l’isolamento e nei prossimi giorni avremo una conferma definitiva. Comunque, la durata massima dell’isolamento per i positivi dovrebbe ridursi a 10 o 15 giorni, rispetto ai 21 necessari oggi prima di poter fare un nuovo test ed uscire dall’isolamento. Inoltre, per i soggetti positivi senza sintomi sarà possibile, se il comitato tecnico lo riterrà attuabile, fare il test che potrebbe portare alla fine dell’isolamento anche prima dei 7 giorni attualmente previsti dalla norma. Se queste modifiche venissero approvate sarebbe una svolta importante per il nostro paese che non ha seguito la scia tracciata dagli altri paesi, nei quali ormai regole simili e meno restrittive sono state applicate da diverso tempo.

