Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 13 giugno: contagi e decessi in calo

Morti e casi positivi in calo nell’ultimo bollettino coronavirus del Piemonte, attesi i dati di oggi – sabato 13 giugno 2020 – per valutare l’andamento del trend dell’epidemia. Come vi abbiamo raccontato, venerdì l’Unità di Crisi della Regione ha comunicato che i pazienti guariti sono 21.856 (+369), ai quali vanno aggiunti 2.240 pazienti in via di guarigione. +8 i decessi, di cui 0 registrati nella giornata di ieri, per un totale di 3.996 vittime, mentre il bilancio degli infettati è di 30.989, +31 di cui 23 asintomatici. Ancora in calo il dato dei ricoverati negli ospedali: -3 in terapia intensiva (30) e -17 negli altri reparti Covid (527).

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia riportato da Regione Piemonte: 3.987 Alessandria, 1.862 Asti, 1.040 Biella, 2.823 Cuneo, 2.734 Novara, 15.767 Torino, 1.312 Vercelli, 1.116 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 87 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: NUOVO PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA

Ieri Regione Piemonte ha annunciato le novità contenute nel Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19. Il testo prevede un aumento dei posti letto in terapia intensiva e semi-intensiva, la ristrutturazione dei pronto soccorso e consolidamento della separazione dei percorsi, la rotazione e distribuzione delle attrezzature e delle strumentazioni, ma anche l’aumento dei mezzi di soccorso da dedicare ai trasferimenti tra ospedali.

Queste le parole dell’assessore alla Sanità, Luigi Icardi: «Con questo piano creiamo le condizioni per affrontare un’eventuale seconda ondata epidemica. La rete ospedaliera viene modulata sulla base di flessibilità e funzionalità. Con il rafforzamento della parte di medicina territoriale, l’istituzione del nuovo Dipartimento per le Malattie Infettive e l’attività di tracciamento dei contatti siamo in grado di gestire la situazione garantendo anche il progressivo ritorno alla normale attività negli ospedali».



