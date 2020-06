Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 22 giugno: salgono ricoverati in TI

Appuntamento alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus del Piemonte per le ultime notizie sull’epidemia nella Regione guidata da Alberto Cirio. Ieri l’Unità di Crisi ha registrato +6 decessi e +26 casi positivi (di cui 20 persone asintomatiche): il bilancio totale è salito a 4.051 decessi e 31.214 contagiati. 138 le nuove guarigioni, totale di 23.711, ai quali vanno aggiunti i 1.466 pazienti in via di guarigione. Nota dolente è il rialzo dei ricoverati in terapia intensiva, +2 pazienti per un totale di 19, mentre c’è da annotare un -2 per quanto riguarda i ricoverati negli altri reparti Covid.

Questo il bilancio dei casi positivi su base provinciale riportato da Regione Piemonte: 4058 Alessandria, 1871 Asti, 1042 Biella, 2849 Cuneo, 2772 Novara, 15.850 Torino, 1319 Vercelli, 1125 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 94 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: LE ULTIME NOTIZIE

Per il terzo giorno consecutivo il bollettino coronavirus del Piemonte ha registrato dati stabili, in particolare per quanto riguarda i nuovi contagiati. Ma chi sono gli infettati di questi ultimi giorni? Come riportato dai colleghi de La Stampa, l’identikit degli ultimi contagiati è ben definito: giovani e asintomatici. «I giovani hanno sintomi lievi, però i focolai sono in agguato», l’allarme lanciato dall’esperto Di Perri. La maggior parte dei nuovi casi positivi viene individuata grazie alla campagna di screening della Regione – basti pensare che quattro contagiati su cinque di ieri sono asintomatici – e da circa venti giorni non sono stati annotati nuovi arrivi nei pronto soccorso degli ospedali Molinette e Mauriziano. Secondo i medici, gli anziani sono più disciplinati nel seguire le misure di sicurezza, mentre i giovani sono più vicini alla trasgressione delle regole. E così si rischiano nuovi focolai…



