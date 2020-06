Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 23 maggio: “Emergenza non è finita”

Sono arrivate delle buone notizie dal bollettino coronavirus del Piemonte di ieri, appuntamento alle ore 17.00 con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, martedì 23 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, lunedì sono stati registrati +4 decessi e +7 casi positivi, di cui 5 persone asintomatiche: bilancio totale di 4.055 morti e 31.248 contagiati dall’inizio dell’epidemia. Invariato il dato dei ricoverati in terapia intensiva (19), mentre c’è da registrare un -10 per i ricoverati negli altri reparti Covid (346). Le persone in isolamento domiciliare sono 1.605. +65 le guarigioni, totale di 23.776, senza dimenticare i 1.447 pazienti in via di guarigione.

Questo il bilancio dei casi positivi per provincia riportato da Regione Piemonte: 4058 Alessandria, 1872 Asti, 1042 Biella, 2849 Cuneo, 2773 Novara, 15.855 Torino, 1319 Vercelli, 1125 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 261 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 94 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: “EMERGENZA NON É FINITA”

Nelle ultime settimane la situazione in Regione è decisamente migliorata, basti paragonare il bollettino coronavirus di ieri con uno qualsiasi delle scorse settimane, ma attenzione ad abbassare la guardia. L’emergenza è tutt’altro che finita in Piemonte: il monito arriva direttamente da Michele Assandri, responsabile dell’Anaste, l’associazione strutture per la terza età. Come riporta Repubblica, nelle case di riposo del Piemonte ci sono ancora 1.500 contagiati: un numero di malati effettivi altissimo, se paragonato al totale della Regione. «Il caso di San Salvatore Monferrato dimostra che servono molti più tamponi e che non vanno chiusi i reparti Covid», il monito di Assandri, che ha citato il caso del focolaio nella Rsa in provincia di Alessandria per dare forza alla sua tesi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA