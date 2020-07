Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 3 giugno: l’epidemia rallenta

Ieri sono arrivate delle ottime notizie dal bollettino coronavirus del Piemonte: su 13 nuovi casi positivi, solo un infettato sintomatico. Come vi abbiamo raccontato, 12 nuovi contagiati sono risultati asintomatici, dei quali 8 individuati grazie all’attività di screening regionale. Il bilancio totale è salito a 31.378 casi positivi dall’inizio dell’epidemia, così divisi su base provinciale: 4066 Alessandria, 1874 Asti, 1048 Biella, 2866 Cuneo, 2797 Novara, 15.903 Torino, 1323 Vercelli, 1141 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 262 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 98 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Il bilancio dei decessi dall’inizio dell’epidemia è salito a 4.096, +5 rispetto a mercoledì.179 le nuove guarigioni, bilancio totale di 24.892, alle quali vanno aggiunti i 1.091 pazienti in via di guarigione, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. Stabile il dato dei ricoverati in terapia intensiva (11), -12 i ricoverati negli altri reparti Covid (248). 1.040 le persone in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: LE ULTIME NOTIZIE

Ieri l’assessore regionale alla Sicurezza del Piemonte, Fabrizio Ricca, ha reso noto che non sono risultati positivi al coronavirus tra gli agenti della polizia penitenziaria alla casa circondariale Lo Russo e Cotugno. Così l’esponente leghista in una nota: «Tra i 448 agenti della polizia penitenziaria che lavorano nella Casa Circondariale Lo Russo Cutugno, e che hanno deciso di sottoporsi al test sierologico su base volontaria per il Covid, sono risultati positivi agli anticorpi del Coronavirus in 36 (8,04%) ma nessuno di loro è risultato positivo al tampone. La campagna di test a tappeto per tutte le forze dell’ordine che abbiamo deciso di portare avanti è una garanzia di sicurezza sia per gli agenti che per le persone che si trovano a interfacciarsi con loro. In più rappresentano anche un utile strumento per monitorare l’epidemia in Piemonte, individuando possibili aree di diffusione del virus». Appuntamento alle ore 17.00 con il bollettino coronavirus del Piemonte di oggi, venerdì 3 luglio 2020.

