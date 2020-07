Bollettino coronavirus Veneto, dati 10 luglio/ 2.093 morti da inizio emergenza

E’ atteso anche oggi, venerdì 10 luglio, il doppio bollettino della regione Veneto con gli aggiornamenti relativi all’epidemia di coronavirus. L’ultima comunicazione è quella delle ore 17:00 di ieri sera, giovedì 9, che ha aggiornato la situazione relativa agli attualmente contagiati in regione, 393, di cui 21 ricoverati, e di questi, tre in terapia intensiva. In totale sono 149 le persone negli ospedali regionali, di cui nove nei vari reparti di rianimazione. Il numero di persone dimesse dallo scorso 21 febbraio, giorno in cui è iniziata l’emergenza, è salito a quota 3.648, mentre le vittime sono in totale 2.039 di cui 1.435 nelle strutture ospedaliere e i restanti nelle abitazioni, rsa o altre strutture. Anche ieri è stata la provincia di Padova quella più colpita dai contagi, con 65 infetti su un totale di 3.977 da quando è iniziata l’emergenza, con Treviso che segue a quota 57, e Vicenza a 47. Sono invece 38 gli attualmente positivi nel veronese con Venezia a 29, Belluno a 20 e infine Rovigo a 2.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, CRISANTI: “ZAIA? PENSO CHE…”

Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto nuovamente il professore Andrea Crisanti, quello che nella Fase 1 dell’epidemia ha permesso al Veneto di contenere il virus in maniera impeccabile. Ospite presso Tv7 Triveneta di Primus Inter Pares, ha spiegato: «Il successo del Veneto è stato quello di tantissime persone. Però non mi si può smentire se affermo che se non ci avessero fermati dal fare i tamponi a coloro che tornavano dalla Cina, azione concordata con l’Università, la storia sarebbe stata certamente diversa. Il caso dell’aereo di ritorno dal Bangladesh di questi giorni conferma che quel principio era giusto, avevamo ragione. Il tampone come presidio attivo era una intuizione giusta. Se non fossimo stati fermati l’11 febbraio avremmo intercettato i cinesi infettati e la storia della pandemia in Regione sarebbe stata molto diversa». Sul rapporto con Zaia, che pare si sia un po’ logorato rispetto ad inizio emergenza: «Penso che ogni politico poi vuole incassare il merito, che ha avuto perché mi ha dato retta, ma non capisco perché ha voluto a un certo punto ridimensionare il mio ruolo».



