Bollettino coronavirus Veneto/ Dati 15 settembre: Treviso provincia più colpita

Appuntamento attorno alle ore 12.30 con il nuovo bollettino coronavirus del Veneto, con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, martedì 15 settembre 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati registrati 77 nuovi casi positivi, che hanno portato il bilancio totale a 24.909 contagiati da inizio epidemia. La provincia più colpita si conferma quella di Treviso con 29 casi, seguita da Verona con 13 nuovi infettati. A Vo’ Euganeo nessun nuovo positivo. Purtroppo sono stati rilevati due nuovi decessi, nei territori di Treviso e Verona: conto totale di 2.145 vittime. I casi attivi, ovvero i malati effettivi, sono 2.988, mentre c’è da registrare un calo di persone in isolamento domiciliare, meno di 7 unità dei quali solo 44 positivi al Covid-19.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: LE PAROLE DI LUCA ZAIA

Presente ieri a Vo’ Euganeo insieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Veneto Luca Zaia ha fatto il punto della situazione sull’emergenza sanitaria in vista dell’autunno: «Noi abbiamo schierato l’artiglieria pesante. Avremo quantomeno una psicosi da coronavirus che è dettato da tutte le sindromi influenzali, che dovremo analizzare e fare subito la diagnosi differenziata. Siamo pronti, abbiamo 480 mila tamponi rapidi, 700 mila tamponi molecolari, punti di accesso diretto per fare i tamponi. La squadra c’è, lavora e vedrete che anche questa volta ce la faremo». Poi su quando partirà la campagna per il vaccino anti-influenzale: «Questa mattina (ieri mattina, ndr) abbiamo definito la percentuale dei vaccini alle farmacie per definire il network nel territorio. In Veneto il vaccino non è obbligatorio,ma è fortemente raccomandato. Siamo stati la prima regione ad acquistare 1 miliardo e mezzo di dosi per un controvalore di circa 8 milioni di euro».



