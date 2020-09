Bollettino coronavirus Veneto/ Dati 24 settembre: isolamenti in rialzo

Appuntamento alle ore 12.30 con il nuovo bollettino coronavirus del Veneto, con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, giovedì 24 settembre 2020. Ieri la Regione ha reso noti 182 casi positivi, bilancio totale di 26.227 infettati: 108 accertati nel corso della notte e 75 accertati nel corso della giornata. Le province più colpite dal Covid-19 sono quelle di Verona (58 nuovi casi), Venezia (42 nuovi casi), Treviso (30 nuovi casi), Vicenza (25 nuovi casi). Il bollettino coronavirus del Veneto riporta inoltre 2 nuovi decessi, registrati nelle province di Venezia e Verona: bilancio totale di 2.169 vittime dall’inizio dell’epidemia. Le persone attualmente positive 3.188. Da annotare l’aumento di persone ricoverate negli ospedali del Veneto: 226 di cui 163 positivi al Covid-19 (15 in terapia intensiva e 147 negli altri reparti Covid). In aumento anche le persone in isolamento domiciliare.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus del Veneto di oggi, c’è da registrare l’interessante iniziativa di Padova: da oggi parte la sperimentazione all’Università euganea del test salivare. Chiamati in causa 8 mila tra docenti, tecnici e amministrativi, che saranno controllati ogni 20 giorni. Queste le parole del professor Mario Plebani, direttore del Dipartimento didattico scientifico assistenziale integrato, ai microfoni del Corriere del Veneto: «Partiamo dai risultati ottenuti dai nostri studi e già pubblicati, che dimostrano la sovrapponibilità del test salivare al tampone molecolare in quanto ad attendibilità. Abbiamo verificato che i risultati di questa tecnica d’indagine hanno una precisione assimilabile a quella dei tamponi orofaringei. Dalla prossima settimana inizieremo la sperimentazione sui docenti aderenti all’iniziativa che ricominceranno le lezioni in presenza». Il professor Plebani ha poi spiegato che l’esito sarà visibile in tre ore ed il referto verrà inviato a casa dell’interessato. Senza dimenticare il risparmio consentito al Sistama sanitario…



