Bollettino coronavirus Veneto/ Dati 27 agosto: isolamento domiciliare in aumento

Appuntamento alle ore 12.30 con la conferenza stampa del presidente Luca Zaia per il bollettino coronavirus del Veneto di oggi. La Regione risulta tra le più colpite dall’emergenza sanitaria nell’ultimo periodo, soprattutto a causa dei diversi focolai registrati negli ultimi giorni, basti pensare ai due casi annotati nella provincia di Treviso. Come vi abbiamo riportato, ieri sono stati registrati 127 nuovi casi positivi: ai 45 casi accertati tra le 8 e le 17 si sono aggiunti gli 82 infettati rilevati nella notte. La provincia più colpita è stata quella di Vicenza, seguita da quelle di Treviso, Padova, Verona e Venezia. Da non sottovalutare l’incremento di persone in isolamento domiciliare, +448 per un totale di 6.524, di cui 154 (+43 da ieri) con sintomi. La provincia con più isolati è quella di Verona, seguita da Treviso, Padova e Venezia. Particolare il caso di Belluno, che ha oltre il 10% degli isolati con sintomi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus del Veneto di oggi, bisogna fare i conti con gli effetti dell’emergenza sanitaria sull’economia regionale. Come riportato dai colleghi de Il Gazzettino, le imprese venete pagano un prezzo salato a causa della pandemia, ma non mancano i segnali positivi. Nel rapporto “Statistiche Flash” stilato dalla Regione è possibile annotare segni di recupero. Nel corso dei mesi di lockdown in Veneto hanno lavorato 3 imprese su 10, mentre il 32% ha ripreso a lavorare prima del 4 maggio. 4 imprese su 10 hanno sospeso le attività, anche dopo il 4 maggio, mentre ha chiuso i battenti l’1,4% delle imprese. Il conto economico è pesante, considerando che 4 imprese su 10 tra marzo e aprile hanno dovuto fare i conti con una riduzione del fatturato di oltre il 50%, mentre un altro 12,6% ha registrato fatturato azzerato. Nonostante questi dati, le proiezioni fanno ben sperare: la ripresa sembra essere sempre più vicina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA