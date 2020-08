Bollettino coronavirus Veneto/ Dati 30 agosto: picchi a Treviso e Venezia

Appuntamento alle ore 12.30 con il nuovo bollettino coronavirus del Veneto, con i dati sull’emergenza sanitaria aggiornati ad oggi, domenica 30 agosto 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri in Regione sono stati annotati 141 nuovi casi positivi. Purtroppo è stata registrata anche una vittima, residente nella provincia di Venezia. Come spiegato dalla Regione, il picco di nuovi contagiati è stato rilevato nelle province di Treviso e di Venezia, entrambe con 31 infettati. In rialzo i casi attualmente positivi, oggi a quota 2.304, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 8.059, di cui 118 con sintomatologia. Come evidenziato da Il Gazzettino, il conto è cresciuto di 1.023 unità nel giro di appena due giorni. Infine, capitolo ricoverati: negli ospedali veneti sono presenti 145 persone, di cui 60 positive al Covid-19 (6 in terapia intensiva e 54 negli altri reparti Covid).

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO: LE ULTIME NOTIZIE

Sono arrivate buone notizie dall’attività di screening legata al Cortina Summer Party. Come vi abbiamo già riportato, negli ultimi giorni era scattato il campanello d’allarme per la presenza all’evento di una persona poi risultata positiva al coronavirus. Ebbene: i 285 tamponi eseguiti venerdì sono risultati tutti negativi. A darne notizia l’unità operativa di Microbiologia dell’ospedale “San Martino” di Belluno.

Ieri il presidente Luca Zaia ha fatto il punto della situazione sulla riapertura delle scuole in Veneto: «Noi confermiamo l’apertura del 14, come previsto, anche perché dietro ogni spostamento c’è l’organizzazione delle famiglie, che si sono già organizzati ed è giusto battersi sino in fondo affinchè il 14 si apra». Ci sarà qualche giorno di chiusura forzata, legata al voto per le elezioni regionali e per il referendum sul taglio dei parlamentari: «Si suppone che i giorni persi siano il sabato mattina, il lunedì ed il martedì».

