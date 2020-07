Bollettino coronavirus Veneto, dati 4 luglio/ +2 infetti, vittime ferme a 2.023

Nuova giornata e nuovo bollettino sull’epidemia di coronavirus in Veneto. Anche oggi, sabato 4 luglio 2020, verranno aggiornati i numeri relativi al contagio, dati che negli ultimi giorni stanno facendo preoccupare, e non poco. L’indice Rt è risalito a livello di allerta, e il governatore Zaia è stato protagonista di una sfuriata comprensibile durante la conferenza stampa di ieri: “Se uno commette un reato così grande come l’andare ad infettare delle persone e mettere a rischio la loro vita deve pagare solo una multa di mille euro? – si domanda il presidente dei veneti, facendo riferimento ad un caso di “untore” che ha fatto scattare un nuovo focolaio nel vicentino – ripeto che deve essere fondamentale un Tso, non possiamo far decidere al paziente se farsi curare o meno”. E ancora: “Ho chiesto ai direttori sanitari di denunciare alla Procura ogni volta che vedono qualcosa che non fa. Il governo prenda in mano la situazione, e invito il ministro Speranza, per fare un Dpcm o qualcosa per cui i positivi da curare e i contatti da isolare sono due attività da gestire con fermezza se serve. E’ fondamentale che ci sia un ricovero coatto, deve esserci un Tso, non possiamo stare li’ a discutere con chi non si vuole farsi curare”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, I DATI DI IERI SERA

Per quanto riguarda gli ultimi dati sul contagio, quelli contenenti nel bollettino delle ore 17:00 di ieri sera, in totale gli infetti sono saliti a quota 19.316, due in più rispetto alla mattinata (uno a Padova e un soggetto non domiciliato in Veneto). I positivi attuali in tutta la regione sono al momento 387, quindi tre in meno rispetto alla precedente comunicazione, e più specificatamente alla provincia di Verona, i casi sono fermi a quota 41, ne’ aumentati ne’ tanto meno diminuiti. Fermo anche il numero più drammatico, quello delle vittime, che sono ancora 2.023 da inizio epidemia, sia per quanto riguarda l’ambito ospedaliero, sia i decessi in altre strutture. In isolamento domiciliare troviamo al momento 737 persone, di cui 250 nella sola provincia di Verona, il numero più alto. I pazienti totali sono invece 178, di cui solo 9 in terapia intensiva e uno con il covid. I casi di coronavirus negli ospedali sono invece 18, mentre 151 quelli negativizzati.

