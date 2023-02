Bollettino covid Italia 24 febbraio/ I dati settimanali del Ministero della Salute

I DATI DEL BOLLETTINO COVID ITALIA DEL 24 FEBBRAIO

È atteso per le 14, come ormai d’abitudine tutti i venerdì, l’aggiornamento settimanale al bollettino covid per l’Italia da parte del Ministero della Salute. Da tempo, infatti, il documento è passato da una cadenza giornaliera, a quella settimanale, pur restituendo, assieme al monitoraggio fatto dall’Istituto Superiore della Sanità e dallo stesso Ministero della Salute, un disegno piuttosto lucido rispetto all’andamento del coronavirus nel nostro paese.

Attendendo il bollettino settimanale covid per l’Italia del 24 febbraio, sulla settimana dal 17 al 23, recuperiamo i dati relativi dalla scorsa settimana, in modo da avere un’immagine il più completa possibile sull’andamento dell’emergenza sanitaria. In particolare, a livello di contagi, la scorsa settimana attestava 28.354 nuovi casi, in calo dell’8,3% rispetto alla settimana ancora precedente (quando erano stati 33.042). I decessi registrati dallo scorso bollettino covid Italia erano stati 299 su 7 giorni, in questo caso aumentati dell’8,3% rispetto al dato della settimana precedente (erano stati 279). Diminuiti anche i tamponi effettuati, che si erano attestati a 536.080 (rispetto ai 547.026 della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio). Anche il tasso di positività era diminuito leggermente la scorsa settimana, toccando la soglia del 5,3% (rispetto al 5,7% della settimana ancora precedente).

BOLLETTINO COVID ITALIA 24 FEBBRAIO: I DATI DELL’ISS

Insomma, il bollettino covid dell’Italia della scorsa settimana sembrava, in generale, attestare una buona diminuzione dell’incidenza generale dei contagi, e alle 14 potremo finalmente sapere se anche questa settimana è stato confermato questo trend in discesa. Contestualmente, però, in questa giornata è stato pubblicato anche il monitoraggio sul covid curato dall’Istituto Superiore della Sanità, mentre mercoledì è arrivato l’aggiornamento al monitoraggio della FIASCO.

Attendendo il bollettino covid Italia della giornata di oggi, 24 febbraio, recuperiamo anche brevemente i dati dell’ISS che parlano, positivamente, di una generale di una situazione che rimane ancora positiva. Stabile, secondo l’ISS, l’incidenza dei contagi, che si attestano a 50 ogni 100mila abitanti. Leggera risalita, invece, per quanto riguarda l’indice RT che è passato a 0.91, rispetto allo 0.85 della settimana precedente. Leggero aumento anche nelle terapie ordinarie, che vedremo se sarà confermato anche dal bollettino covid per l’Italia del Ministero della Salute, che sono arrivate al 5,2% (+0,2%), pur diminuendo le terapie intensive, pari all’1,3% (-0,3%). Secondo FIASCO, invece, le ospedalizzazioni per covid sono diminuite del 13,2% rispetto alla settimana scorsa.

