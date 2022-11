Bollettino Covid Ministero Salute 11 novembre/ Ancora polemiche su report settimanale

BOLLETTINO COVID SETTIMANALE: OGGI NUOVI DATI

Sarà diffuso oggi, venerdì 11 novembre 2022, il secondo bollettino Covid dopo che la pubblicazione quotidiana del report è stata interrotta. Non si interrompe, però, il monitoraggio dell’andamento della pandemia di coronavirus. Infatti, i dati vengono comunque raccolti quotidianamente in collaborazione con le regioni, alcune delle quali continuano a pubblicare ogni giorno i loro report. Non la Lombardia, che ad esempio si è adeguata alla modifica del nuovo governo, pur chiarendo di essere pronta a pubblicare quotidianamente il bollettino in caso di recrudescenza della circolazione del Covid.

A livello nazionale, dunque, cambia solo la comunicazione del bollettino Covid, che ora avviene una volta a settimana per dare un quadro completo della situazione. A proposito della settimana scorsa, nella quale ha fatto il debutto il bollettino Covid settimanale, sono stati registrati 166.824 casi da giovedì 27 ottobre al 3 novembre, invece 496 i morti. Dunque, è emerso un trend in calo dei contagi, insieme a quello dei ricoveri ordinari. Invece erano aumentate le terapie intensive, seppur di poco.

BOLLETTINO COVID: LE POLEMICHE DI CARTABELLOTTA E IL MONITORAGGIO DI GIMBE

Molto critico sulla decisione del governo Meloni di passare dal bollettino Covid quotidiano a quello settimanale è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. «Rappresenta un ulteriore tassello della strategia oscurantista del Governo nella gestione della pandemia». In occasione del consueto report sul Covid della Fondazione che guida, Cartabellotta ha sottolineato che «le evidenze scientifiche si costruiscono con dati di qualità, aperti, accessibili e aggiornati tempestivamente». A proposito dei dati, dal monitoraggio di Gimbe emerge che continuano a scendere contagi, ricoveri e decessi. Ma è importante precisare che si tratta della fotografia della settimana che va dal 26 ottobre al primo novembre, in confronto alla settimana precedente, mentre il bollettino Covid che pubblicherà oggi il Ministero della Salute è relativo ai dati raccolti nella settimana dal 4 al 10 novembre. Dunque, il monitoraggio Gimbe rileva una diminuzione dei casi (180.517 vs 236.023) e dei decessi (536 vs 559). In calo anche le persone attualmente positive (441.425 vs 499.999), le persone in isolamento domiciliare (434.535 vs 492.661), i ricoveri con sintomi (6.658 vs 7.106), mentre restano stabili le terapie intensive (232 vs 232).

