BOLLETTINO VACCINI COVID 10 LUGLIO/ Quarta dose a 1,3 milioni di persone: i nuovi Hub

Mentre il Paese affronta una nuova ripresa dei contagi da Covid-19, la richiesta dei vaccini in tutta Italia sta aumentando specie con l’imminente allargamento della quarta dose agli over-60: il bollettino aggiornato ogni giorno dalla struttura anti-Covid in seno al Governo Draghi elenca tutte le nuove somministrazioni sul suolo italiano. Ebbene, sono 138.427.859 le iniezioni di vaccino anti-Covid, da inizio campagna nel dicembre 2020: il 96,5% della popolazione over-12 è vaccinata con il ciclo primario, l’88,69% con la terza dose.

Fronte quarta dose invece i dati sono in aumento in questi ultimi giorni dopo il rialzo dei contagi: in tutto 1,336.057, ovvero 30,21% della platea attualmente identificata per la seconda dose booster. Di questi però, con effettiva quarta dose ricevuta sono il 21,94% in quanto l’8,27% è dovuto alla guarigione da Covid negli ultimi mesi. Secondo l’ultimo report Iss si è poi scoperto che «Il tasso di mortalità della popolazione di età superiore ai 12 anni, «su 100mila persone, nel periodo 13/05/2022-12/06/2022, per i non vaccinati (11 decessi per 100.000 ab.) è 6 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (2 decessi per 100.000 ab.) e circa 7 più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (2 decessi per 100.000 ab.). Rispetto alla popolazione complessiva il rischio di decesso dei non vaccinati rispetto ai vaccinati è più alto di oltre 7 volte (7,1) e raggiunge le 8 volte e mezzo (8,5) sulla popolazione over 80».

REGIONI PRONTE CON HUB PER QUARTA DOSE “ALLARGATA”

Nell’intervista oggi al “Corriere della Sera”, il prof. Franco Locatelli – Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e consigliere sulla pandemia Covid di Palazzo Chigi – tiene a considerare sempre più importante l’adesione alla quarta dose dei vaccini anti-Covid, anche se rammenta come «La risposta immunitaria generata dai vaccini oggi disponibili protegge largamente da malattia grave o pericolosa per la vita. Non ritardiamo una copertura aspettando i nuovi vaccini bivalenti, contenenti anche il ceppo virale oggi circolante oltre a quello originario. Sarebbe un grande errore».

In settimana arriverà comunque dal Ministero della Salute il via libera alla quarta dose del vaccino anche per over-60 allargando così la platea degli italiani che potranno accedere alla somministrazione anti-Covid: si attende il via libera dell’Ema e la successiva autorizzazione a stretto giro da parte di Aifa e del ministero della Salute, mentre dall’autunno saranno disponibili le versioni aggiornate dei vaccini con le ultime varianti di Omicron. Ad oggi, le Regioni pronte già a riaprire i maxi Hub per le vaccinazioni sarebbero Campania, la Calabria, la Basilicata, il Piemonte, il Friuli e anche il Lazio: in Lombardia e altre Regioni il processo vaccinale non si è mai fermato ma al momento non sono previste intensificazioni oltre le strutture già presenti e funzionanti (nella sola giornata di venerdì sono state 1.587 le persone vaccinate alla quarta dose nella sola sede di Milano CityLife, ndr).











