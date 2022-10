Bollettino vaccini Covid 6 ottobre/ Booster stabili, tornano mascherine al chiuso?

BOLLETTINO VACCINI COVID DI OGGI 6 OTTOBRE: I DATI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Anche questa mattina, poco dopo le 6, il Ministero della Salute ha reso noto il bollettino vaccini contro il Covid di oggi, giovedì 6 ottobre. L’andamento della compagna vaccinale si conferma ancora lento, movimentato principalmente dalla somministrazione delle quarte dosi ai soggetti più a rischio di contrarre la malattia in forma grave e alle prime adesioni volontarie al secondo booster con i vaccini bivalenti aggiornati alle nuove varianti Omicron.

Dall’avvio della campagna vaccinale, quindi da dicembre 2020, il bollettino vaccini Covid di oggi segnala che sono state somministrate 140.878.375 dosi in totale. Il 93,33% degli italiani con più di 12 anni è immunizzato con il ciclo vaccinale primario, di cui il 91,56% (49.434.920) ha ricevuto almeno una dose e il 90,18% (48.692.596 italiani) ha ricevuto entrambe le somministrazioni. A queste cifre va aggiunto anche quasi 1 milione di cittadini che è guarito dopo aver contratto il Covid e quindi ha sviluppato gli anticorpi contro questo virus. Si tratta di dati sostanzialmente stabili da settimane, così come quelli relativi al primo booster. La terza dose è stata somministrata all’84,21% degli italiani idonei a riceverla (40.169.307 cittadini) a cui si aggiungono oltre 2,2 milioni di guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario. In totale, quindi, l’88,88% della platea della terza dose è ormai immunizzato.

Dati in leggera ripresa invece quelli relativi alla quarta dose, che da pochi giorni è aperta anche alle persone con meno di 60 anni e continua a essere somministrata ai soggetti più a rischio. A oggi, il bollettino vaccini Covid rilasciato dal Ministero della Salute mostra che appena il 17,82% della platea della quarta dose è stato immunizzato (3.407.571 soggetti tra fragili, immunocompromessi e over 60). Aggiungendo 1,8 milioni di guariti dopo la terza dose, il 27,37% degli italiani idonei è quattro volte immunizzato contro il Coronavirus.

Il Ministero della Salute ha anche smentito una voce, riferita dall’Adnkronos Salute, che vorrebbe il ritorno delle mascherine nei luoghi chiusi per contrastare il rapido aumento dei contagi registrato in questi giorni. Come riporta SkyTg24 Cesare Cislaghi, ex presidente dell’Associazione italiana di epidemiologia, si domanda se “sia veramente saggia e corretta la scelta del governo uscente di non far nulla e di non rinnovare neppure l’obbligo delle mascherine se non negli ambienti sanitari”.











