Bollettino Vaccini Covid, dati 31 dicembre/ 15.728 vaccinazioni: tabella per regione

È finalmente online il sito del Governo sul monitoraggio delle vaccinazioni in Italia. Ad annunciarlo Palazzo Chigi, confermando che sono «consultabili online i dati e le statistiche relativi alla somministrazione dei vaccini anti Covid-19 su tutto il territorio nazionale». Infatti, il nuovo sito raccoglie tutte le informazioni richieste, ad esempio, da Fondazione Einaudi, che aveva inviato una lettera al Governo e alla Protezione civile affinché venisse messa a disposizione una piattaforma aggiornata con i dati. Così sono presenti, ad esempio, i dati aggiornati divisi per regione, fasce d’età e genere delle persone che sono state vaccinate.

Ad oggi, giovedì 31 dicembre 2020, quando vi scriviamo del bollettino risultano effettuate 15.728 vaccinazioni. Pertanto, le 9.750 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech ricevute per il V-Day del 27 dicembre 2020 sono state già somministrate tutte. Ieri, invece, sono state consegnate 359.775 dosi di vaccino, oggi invece altre 110.175. Per quanto riguarda la distinzione per sesso, sono stati vaccinati 8.641 donne e 7.087 uomini.

BOLLETTINO VACCINI COVID E TABELLA PER REGIONE

Per quanto riguarda, invece, le vaccinazioni per fasce d’età, il sito con il “Report Vaccini anti Covid-19” riferisce che quella più vaccinata è 50-59 con 4.573 somministrazioni. Sono 3.560 per la fascia 40-49, 2.703 per 30-39, 1.483 per la fascia 20-29. Solo 53 per la fascia più giovane, dai 16 ai 19 anni. Sono 2.701 per la fascia 60-69. Si scende a 241 per 70-79, 254 per la fascia 80-89, infine 160 per 90+. La piattaforma, come dicevamo, prevede anche una distinzione per categorie. Da qui si evince che sono 14.221 le vaccinazioni per gli operatori sanitari e sociosanitari, 835 per il personale non sanitario, 672 riguardano invece ospiti di strutture residenziali. Interessante anche la tabella con la ripartizione regionale, perché si evince anche la percentuale delle vaccinazioni per dosi ricevute. La Lombardia, ad esempio, ha ricevuto 80.595 dosi, ma di queste ne sono state somministrate il 2,3%. La più virtuosa è la Provincia autonoma di Bolzano con il 16,2%. Quella che lo è meno al momento è la Sardegna con l’1,4% di dosi somministrate tra quelle ricevute.

