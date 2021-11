Bollettino vaccini covid oggi 1 novembre/ Immunizzato l’82,91% della popolazione

Continuano a crescere i numeri del bollettino vaccini Covid. Come reso noto dal report stilato dal governo guidato da Mario Draghi, ad oggi, lunedì 1 novembre 2021, sono state somministrate 89.851.272 dosi di farmaco anti-Covid: il totale delle persone vaccinate, ovvero che hanno completato il ciclo vaccinale, è salito a 44.779.642, ovvero l’82,91% della popolazione over 12.

Il bollettino vaccini Covid odierno segnala che sono le 46.630.490 le persone con almeno una dose di vaccino, l’86,34% della popolazione over 12, mentre arrivano importanti novità anche sulla terza dose. Sono 1.316.568 le persone che hanno effettuato il booster, ovvero il 44,05% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi.

BOLLETTINO VACCINI COVID: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa delle novità dal bollettino vaccini Covid, registriamo le importanti dichiarazioni di Roberto Speranza sulla campagna vaccinale. Il titolare della Salute s’è detto fiducioso che la percentuale di vaccinati possa raggiungere il 90 per cento della popolazione: «Non ci siamo mai dati l’obiettivo secco del 90 per cento di popolazione vaccinata ma se mi avessero detto che ad oggi ci sarebbe stata l’86 per cento con la prima dose sarei stato contento, ma il 90 per cento è un obiettivo ambizioso ma alla nostra portata», le sue parole a Mezz’ora in più. Roberto Speranza ha poi aggiunto: «Terza dose a tutti? Lo valuteremo, ma intanto raccomandiamo il terzo richiamo a tutte le persone di più di 60 anni che hanno completato il ciclo da più di 6 mesi e tutti i fragili di ogni età».

