Bollettino vaccini covid oggi 10 gennaio/ 23.1 milioni di terze dosi somministrate

Ecco il bollettino vaccini covid di oggi, 10 gennaio 2022. L’aggiornamento delle ore 6:00 è giunto puntale stamane, e sia il Ministero della salute quanto l’Iss, l’Istituto superiore di sanità, hanno certificato i nuovi dati, a cominciare dal numero totale di dosi somministrate, giunto a quota 115.4 milioni, con un incremento rispetto alla giornata di ieri pari a circa 400mila unità. Crescono di pari passo le terze dosi, che ieri hanno raggiunto quota 23.1 milioni, mentre il dato relativo agli italiani immunizzati, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con le prime due dosi, ha raggiunto quota 46.6 milioni.

Bene anche il numero dei cittadini del Belpaese che ha avuto almeno una dose, pari a 48.2 milioni, leggasi l’89.4% per cento del totale della popolazione vaccinabile over 12, mentre, in merito al numero di dosi consegnate in Italia, abbiamo raggiunto quota 117 milioni, di cui 79.8 milioni di Pfizer/BioNTech, il vaccino più somministrato in Italia.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 10 GENNAIO: IL MONITO DI ABRIGNANI

E ribadisce l’appello a vaccinarsi il prima possibile contro il covid il professor Sergio Abrignani, immunologo del Cts, il Comitato Tecnico Scientifico. Parlando nella giornata di ieri con i microfoni Radio 24, alla luce dei contagi in forte aumento causa Omicron, ha spiegato: “Nei prossimi 30 giorni stando ai ritmi attuali avremo 2500 morti tra le persone non vaccinate, morti che potevano essere evitate. Per questo continuo a dire che non vaccinarsi è come andare in moto a folle velocità senza casco”.

Intervistato dal programma radiofonico Caffè della domenica di Maria Latella, Abrignani ha aggiunto e concluso: “Nella popolazione over 50 per la quale domani scatterà l’obbligo vaccinale ci sono oltre 2milioni e 200 mila persone non vaccinate che contribuiscono al 75% dei ricoveri in terapia intensiva e al 60% delle morti. In questi ultimi dieci giorni abbiamo avuto una media di 160 morti al giorno, di cui 85-90 non vaccinati. Sono morti che potevano essere evitate”.

