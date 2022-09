Bollettino vaccini covid oggi 12 settembre/ Rallenta ancora la campagna vaccinale

Il bollettino vaccini covid di oggi, 12 settembre

Puntuale come sempre, attorno alle 7, è stato pubblicato l’aggiornamento quotidiano al bollettino dei vaccini per il covid con il numero complessivo delle nuove inoculazioni delle quattro dosi di vaccino. In questo ultimo periodo, ed in particolare nelle ultime 24 ore, le inoculazioni complessive sono calate in modo piuttosto netto, attestandosi in questo lunedì 12 settembre, solamente a poco più di 500 dosi complessive rispetto a ieri. Il totale si attesta ora a quota 140.482.500 (ieri erano 140.481.985).

Bollettino coronavirus Lombardia 12 settembre/ Fine della DAD, isolamento a scuola

Scendendo nel dettaglio delle inoculazioni conteggiate dal bollettino dei vaccini per il covid, nelle ultime 24 ore sono rimaste stabili le prime due dosi, inoculate rispettivamente al 91,54% e al 90,17% (rispettivamente 49mila e 48mila persone over 12). Anche la terza dose è rimasta stabile ed è stata inoculata 40.117.338 volte, corrispondenti all’84,10% della popolazione oggetto della dose. Infine, la maggior parte delle dosi iniettate in giornata riguardano, ovviamente, la quarta dose. Dal punto di vista della popolazione immunodepressa, è stata inoculata a 719.101 persone (corrispondenti al 20,82% della popolazione fragile), mentre nei soggetti anziani il totale è di 2.357.389 dosi (che corrispondono al 17,22% degli over 60).

Bollettino coronavirus Italia 12 settembre/ Le regole per la mascherina a scuola

Bollettino vaccini covid, al via le prenotazioni del nuovo vaccino

Mentre attendiamo di scoprire come e se la compagna vaccinale riprenderà in queste ore, come attesta il quotidiano bollettino dei vaccini per il covid, sul territorio si parla molto del via alle prenotazioni per il nuovo vaccino, bivalente per la variante originale del virus e per Omicron. Ed è proprio questa, lunedì 12 settembre, la giornata di inizio delle prenotazioni del nuovo vaccino, ma cerchiamo di capire meglio come sia possibile prenotarlo. A dirlo è il direttore dell’Aifa, Nicola Magrini, che spera anche che questo convincerà a vaccinarsi “chi deve fare la quarta dose per via dell’età perché presenta altre patologie”.

I COSTI DEL COVID/ 1400 euro al giorno per malato grave, 10 mld di euro dal 2020 al 2022

Infatti, il rallentamento della campagna vaccinale, attestato dal bollettino dei vaccini per il covid, potrebbe mettere in leggera difficoltà il sistema sanitario con il ritorno della stagione fredda e l’impossibilità di prevedere le nuove varianti che ci colpiranno. Da oggi, insomma, si potrà prenotare il vaccino bivalente, nella stessa modalità di prenotazione delle precedenti dosi. Tuttavia, in questo momento, il nuovo vaccino sarà disponibile solamente per chi deve ancora fare la quarta dose (pertanto over 60 o personale sanitario), e per chi deve ancora ricevere la terza (chiunque con più di 12 anni, in questo caso).











© RIPRODUZIONE RISERVATA