Bollettino vaccini covid oggi 13 novembre/ 84% italiani immunizzati, 45.3 milioni

E’ giunto il momento di fare il punto sulla campagna vaccinale in Italia, con il classico bollettino vaccini covid di oggi, sabato 13 novembre 2021. Puntuale come un orologio svizzero dopo le ore 6:00 di stamane è stato pubblicato l’aggiornamento con i dati certificati dal ministero della salute e dall’istituto superiore di sanità, ed a oggi il dato più importante, quello riguardante le persone immunizzate (italiani che hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi o il monodose di Johnson & Johnson), che oggi segna quota 45.3 milioni, per un totale di 84 per cento di italiano over 12 vaccinati.

Crisanti: “Vaccino covid a 5-11 anni?”/ “Casi di miocardite, meglio aspettare”

In merito invece al numero di dosi somministrate in totale dal 27 dicembre ad oggi, poco più di dieci mesi fa, il numero di oggi segna quota 91.9 milioni, che significa che nelle ultime 24 ore sono state somministrate circa 300mila dosi (qui il bollettino di ieri). Infine, per quanto riguarda le terze dosi somministrate, il ministero comunica ad oggi 2.3 milioni richiami inoculati, di cui 451mila dosi addizionale. Ricordiamo che la campagna per le terze dosi è scattata poco più di un mese fa, attorno al 20 settembre.

DALLA GERMANIA/ Vaccinati e contagi, attenti all'errore di giornali & politica

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 13 NOVEMBRE: IL PARERE DEI PEDIATRI

E a proposito di vaccini anti covid, i pediatri italiani spingono affinchè si possano vaccinare al più presto anche i bambini under 12, alla luce dei numerosi casi esplosi negli ultimi tempi proprio fra i più giovani. “Da un confronto con i dati pubblicati dall’Iss il 25 agosto – quanto evidenzia un report della Società italiana di Pediatria (Sip) e dell’Associazione ospedali pediatrici italiani (Aopi), così come si legge su Skytg24.it – emerge che in poco più di due mesi, per la sola fascia di età 6-10 anni, c’è stato un incremento pari a 24.398 casi”.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 13 novembre/ Positività 1.1%, +29 ricoveri

“Oltre all’aumento dell’incidenza dei casi in tutte le fasce di età – sottolineano inoltre gli esperti – si rileva, in particolare un’incidenza più elevata nella popolazione di età sotto i 12 anni, attualmente non eligibile per la vaccinazione”. Ricordiamo che il vaccino di Pfizer per la fascia 5-11 anni è stato già approvato dalla Fda e a breve si attende anche il lasciapassare dell’Ema e successivamente quello dell’Aifa per la somministrazione anche in Europa e in Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA