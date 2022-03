Bollettino vaccini covid oggi 14 marzo/ L’89.6% degli italiani è immunizzato

Anche oggi, lunedì 14 marzo 2022, andremo a visionare il bollettino vaccini covid, il report del ministero della salute e dell’istituto superiore di sanità, contenente tutti gli indicatori relativi alla campagna vaccinale anti coronavirus del nostro Paese. Dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state inoculate in totale ben 135 milioni di dosi, il che significa che rispetto al bollettino di ieri nelle ultime 24 ore le somministrazioni sono state circa 50/100mila, così come da prassi ormai da un mese a questa parte.

Crescono, anche se lentamente, le terze dosi, ad oggi a quota 38.1 milioni, mentre il dato relativo agli italiani che hanno ricevuto almeno una dose, segna oggi quota 49.3 milioni, pari al 91.3 per cento della popolazione vaccinabile. Gli immunizzati, coloro che hanno completato il primo ciclo vaccinale, sono invece in totale 48.3 milioni, leggasi l’89.6 per cento della platea, infine, le dosi di vaccino anti covid consegnate nel nostro Paese sono 141.9 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 14 MARZO: QUARTA DOSE IN FRANCIA

E a proposito di vaccino anti covid, torna d’attualità la quarta dose, alla luce di quanto stabilito in Francia. Il primo ministro Jean Castex ha infatti fatto sapere che l’ulteriore dose di vaccino contro l’infezione da coronavirus riguarderà tutti gli over 80 in su e chi ha ricevuto la terza dose da almeno tre mesi. Si tratta quindi della prima nazione dell’Unione Europea di fatto ad introdurre questa ulteriore dose di vaccino, visto che in Italia al momento è riservata solamente ai super fragili e agli immunodepressi.

In ogni caso il primo ministro transalpino ha confermato la fine delle restrizioni anti covid fra cui anche l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso nonché il possesso del green pass a partire dalla giornata di oggi, lunedì 14 marzo 2022. Ha comunque fortemente raccomandato “alle persone fragili, a causa della loro età o delle loro patologie, di mantenere la mascherina nei luoghi chiusi e nei grandi assembramenti”.



