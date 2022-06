Bollettino vaccini covid oggi 16 giugno/ 810.915 quarte dosi somministrate

E’ giunto il momento di fare il punto sulla campagna vaccinale anti covid d’Italia. Anche oggi, giovedì 16 giugno, il Ministero della salute ha comunicato il nuovo bollettino vaccini covid, il report con tutti i numeri aggiornati sulle somministrazioni vaccinali, che ricordiamo, sono scattate quasi un anno e mezzo fa, il 27 dicembre del 2020. Il numero totale di somministrazioni si è portato nelle ultime ore a quota 138 milioni, per un incremento di circa 50mila dosi giornaliere, così come si può evincere confrontando il totale con il bollettino vaccini covid di ieri

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 giugno/ Meno di 20 ricoveri in T.I.

Lo stallo dei vaccini persiste in Italia e lo si capisce anche dal numero totale di quarte dosi inoculate, che non riesce ad “esplodere”, e che oggi ha raggiunto quota 810.915. Per quanto riguarda invece le terze dosi, il primo booster, il dato segna 39.6 milioni di dosi somministrate, mentre in merito agli italiani con il primo ciclo vaccinale e con una sola dose, i numeri sono sempre stabili, leggasi 48.6 milioni e altri 49.3 milioni.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 giugno/ +31 ricoveri, positività 16.3%

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 16 GIUGNO: L’ALLARME DI RICCIARDI

Ed è tornato a parlare di covid nelle scorse ore il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute, Roberto Speranza. Intervistato dai microfoni dell’AdnKronos ha lanciato l’allarme, ribadendo l’importanza della vaccinazione: “La pandemia che ha colpito il mondo non è finita: stiamo vedendo una proliferazione di varianti incredibile. Oggi ci sono le sotto varianti di Omicron B.a.4 e B.a.5: si tratta dei cespiti virus più contagiosi che ci sono sulla terra e, in un ambiente chiuso senza mascherina, anche per un vaccinato, se c’è un positivo, il contagio è sicuro”.

Cina post lockdown/ Il dragone si rialza: e se fosse accaduto in Italia?

Quindi il docente della Cattolica di Roma ha aggiunto, auspicandosi un aumento della protezione vaccinale: “Dovremmo aumentare la protezione vaccinale – ha detto – ci sono troppi over 80 che non hanno fatto secondo booster, quindi sono protetti ancora, ma potrebbero essere vulnerabili. Dobbiamo stare attenti, ecco perché servono ancora le mascherine”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA