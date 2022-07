Bollettino vaccini covid oggi 16 luglio/ 1.1 milioni di quarte dosi somministrate

Ecco il nuovo bollettino vaccini covid di oggi, sabato 16 luglio 2022. Quando stiamo ormai per concludere una nuova settimana, andiamo a scoprire come sta evolvendo la campagna vaccinale che negli ultimi giorni sembra aver subito una nuova spinta verso l’alto, grazie alla nuova campagna di vaccinazione per le quarte dosi a tutti gli over 60. E così che il numero totale di dosi somministrate si è portato a quota 138.7 milioni, all’incirca 100mila in più rispetto al totale segnalato nel bollettino vaccini covid di ieri.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 luglio/ +29 ricoveri, positività 24.3%

Proprio i secondi booster stanno spingendo le inoculazioni, portandosi ad oggi a quota 1.186.117, e nel contempo stanno salendo anche le terze dosi, ad oggi giunte ad un totale di 39.8 milioni, pari all’83.6 per cento del totale dei vaccinabili. In merito invece al numero di italiani immunizzati, che hanno cioè fatto le prime due dosi, il computo racconta oggi di 48.6 milioni di persone, mentre coloro che hanno solo una prima dose sono in totale 800mila circa.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 luglio/ Casi in calo: inizia la discesa?

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 16 LUGLIO: QUARTA DOSE BOOM IN LOMBARDIA

Come sperato, la decisione dell’Ema e poi dell’Aifa di allargare la quarta dose di vaccini covid a tutti gli over 60, ha fatto tornare a crescere le vaccinazioni per il secondo booster, e a riguardo è ancora una volta la Lombardia la regione che sta facendo da traino. In questi primi giorni di somministrazioni si sono tornate a vedere le code presso gli hub vaccinali meneghini, come non si vedevano da ormai un anno, alla luce delle migliaia di prenotazioni da parte degli over 60.

Dalla Regione, come si legge sul quotidiano Repubblica, comunque rassicurano: “Ma non sono numeri che scombussolano completamente l’organizzazione, sono attive venti linee vaccinali, la situazione è gestibile, nei momenti caldi della campagna abbiamo fatto fino a 13 mila dosi al giorno, questo è niente in confronto”, fanno sapere precisamente dal Policlinico di Milano, che gestisce l’hub cittadino. In ogni caso, è fondamentale non presentarsi senza la prenotazione, così come da appello ribadito dalla Direzione Welfare: “Per una migliore gestione dei flussi di persone e per evitare disagi ai cittadini che hanno preso regolare appuntamento è indispensabile prenotarsi attraverso i corretti canali di prenotazione”.

Mordini "Salute post Covid salva numeri, non persone"/ "Nuova normalità è malata..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA