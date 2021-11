Bollettino vaccini covid oggi 16 novembre/ 92.3 mln di inoculazioni, 84.2% immuni

Nuovo appuntamento con il bollettino vaccini covid: anche oggi, martedì 16 novembre, scopriremo come sta proseguendo la campagna vaccinale anti covid in Italia, che ricordiamo, è scattata lo scorso 27 dicembre del 2020. Il consueto report è stato pubblicato dal ministero della salute e dall’istituto superiore di sanità, l’Iss, poco dopo le ore 6:00 di stamane, ed ha evidenziato il numero totale di persone immunizzate, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale e che sono quindi coperte dal virus. Ad oggi sono in totale 45.4 milioni, pari all’84.2 per cento del totale della popolazione vaccinabile over 12.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 16 novembre/ Stabili le T.I., positività 1.3%

Le dosi somministrate in questi poco più di dieci mesi hanno invece raggiunto quota 92.3 milioni, circa 200mila in più rispetto al precedente bollettino (che potete consultare qui), mentre, per quanto riguarda la terze dosi, si segnala un totale di 2.6 milioni di richiami (booster), di cui 506mila dosi addizionali somministrate in poco più di un mese e mezzo. Infine ricordiamo il numero di dosi consegnate in Italia, ad oggi in totale 99.9 milioni.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 16 novembre/ Positività schizza al 2.1%

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 16 NOVEMBRE: LO SFOGO DI FEDRIGA

E di vaccini ne ha parlato ieri anche il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha sottolineato come la sua regione sia ormai prossima al giallo, puntando il dito contro i no vax: “Non possiamo fare pagare il prezzo di eventuali nuove chiusure ai vaccinati, che hanno difeso se stessi e gli altri, partecipando alla campagna vaccinale”, l’intervento ieri a Udine, come riportato dai colleghi di Skytg24.it.

Il presidente della Conferenza delle regioni ha aggiunto: “Siamo a un passo dalla zona gialla e questo è dato dal numero dei ricoveri anche in area medica, molto vicino al 15%. Il Fvg andrà in zona gialla, ma per fortuna questo prevede misure ancora molto contenute. Tuttavia, il passaggio alla zona arancione sarebbe drammatico per l’economia, è una cosa che non possiamo e non dobbiamo permettere”.

TERZA DOSE/ “Vaccini facili da conservare e modello a raggiera: non serve riaprire tutti gli hub”

© RIPRODUZIONE RISERVATA