Bollettino vaccini Covid oggi 17 luglio/ Terze dosi giunte a quota 83,63%

Si rinnova anche in questa domenica 17 luglio 2022 l’appuntamento con il bollettino vaccini Covid, che fornisce un aggiornamento puntuale circa la campagna vaccinale, la quale nell’ultimo periodo ha fatto registrare una nuova impennata significativa, per effetto della nuova somministrazione delle quarte dosi a tutti gli over 60. Il numero totale di dosi somministrate si è portato a quota 138.791.130 ed è ormai prossimo a raggiungere quota 138.800, a testimonianza del vigore ritrovato dalla campagna.

Sono i secondi booster che hanno fatto assumere un nuovo ritmo alle inoculazioni, portandosi ad oggi a quota 1.209.374, e nel contempo stanno salendo anche le terze dosi, ad oggi giunte ad un totale di 39.895.096, pari all’83,63 per cento del totale dei vaccinabili. In merito invece al numero di italiani immunizzati, che hanno cioè fatto le prime due dosi, il computo racconta oggi di 48.662.502 persone, mentre sono in tutto lo Stivale 2.353 i punti di somministrazione allestiti dal governo.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 17 LUGLIO: DATI ISS

Dopo aver letto il bollettino vaccino Covid di oggi, domenica 17 luglio 2022, focalizziamoci su quanto emerge dal report esteso dell’Iss, che ha rilevato come la protezione si attesti al 67% nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni, al 68% nei vaccinati con ciclo completo da 91 e 120 giorni e al 70% nei vaccinati con ciclo vaccinale completo da oltre 120 giorni. Per contro, la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi Covid nell’ultima settimana risulta pari a 11,7%, in aumento rispetto a quella precedente (10,8%).

Inoltre, riporta Rai News 24, “l’analisi del rischio di reinfezione a partire dal 6 dicembre 2021, evidenzia un aumento del rischio di reinfezione che colpisce più i soggetti con prima diagnosi da oltre 210 giorni. Dal 24 agosto 2021 al 13 luglio 2022 sono stati segnalati 738.757 casi di reinfezione, pari a 4,9% del totale dei casi notificati. Contro i contagi, invece, l’efficacia del booster è del 50% e scende al 37% nei 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, al 28% tra i 91 e 120 giorni, e 45% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale”.











