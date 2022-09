Bollettino vaccini Covid oggi 18 settembre 2022/ 140,5 mln di dosi somministrate

Il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino vaccini Covid anche quest’oggi, domenica 18 settembre 2022. Il numero di inoculazioni è tornato ad alzarsi, sintomo del fatto che con l’arrivo dell’autunno gli italiani stanno provvedendo a proteggersi dal virus, timorosi dell’arrivo di una nuova ondata. In totale, rispetto alla giornata di ieri, le nuove somministrazioni sono state circa 50 mila, con il totale che è arrivato a 140.552.580. In virtù di ciò, le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, al momento, sono 48 milioni, ovvero l’80,5% della popolazione.

Le quarte dosi però stentano ancora a decollare: ne sono state somministrate in totale poco più di 3 milioni. La percentuale di persone che l’hanno ricevuta è del 16,38%. In molti probabilmente attendono di poterla ricevere con i nuovi vaccini bivalenti, che proteggono anche contro Omicron. Quello aggiornato per Omicron 1 è stato consegnato sarà impiegato per le terze e le quarte dosi, mentre a breve arriverà anche quello aggiornato per Omicron 4 e 5, già autorizzato da Ema e in Italia da Aifa, che probabilmente sostituirà il secondo.

BOLLETTINO VACCINI COVID: L’APPELLO DI PREGLIASCO

Per dare una accelerata ai dati del bollettino vaccini Covid gli esperti stanno facendo appello alla popolazione che non si è ancora vaccinata contro il virus. “E’ importante fare la vaccinazione se non sono passati più di 4 o 6 mesi e la maggior parte degli over 60 è in questa situazione, a meno che non abbiano fatto la quarta dose, cosa che purtroppo non è stata fatta durante l’estate proprio perché c’era già questo annuncio dell’arrivo dei vaccini nuovi”, ha detto Fabrizio Pregliasco a Mattino Cinque.

E sui sieri aggiornati: “Non facciamo come i telefonini dove aspettiamo sempre l’ultimo modello che ha delle performance superiori. I vaccini attuali aggiornati con Omicron 1 hanno già una capacità di protezione con le varianti che stanno circolando e quindi è fondamentale vaccinare in questo momento”.

