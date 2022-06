Bollettino vaccini Covid oggi 19 giugno 2022/ Dati: 831.934 quarte dosi inoculate

Il bollettino vaccini Covid di oggi, domenica 19 giugno 2022, campeggia sulle colonne dell’apposito portale allestito dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, attraverso le quali è stato divulgato alle 6.17 della mattinata odierna. Non si sono registrate grandissime novità rispetto agli altri sei giorni della settimana corrente, dal momento che le somministrazioni permangono ai minimi storici e il totale di dosi inoculate è salito a quota 138 milioni nelle ultime 24 ore.

Le quarte dosi, nel contempo, continuano a crescere lentamente, arrivando ad attestarsi complessivamente a quota, ad oggi in totale 831.934, mentre il primo booster, le terze dosi, sono salite leggermente (39,7 milioni, leggasi l’83,23% della platea di vaccinabili). Non migliorano nemmeno i dati relativi agli italiani immunizzati, coloro che hanno completato il primo ciclo vaccinale, né quelli riguardanti i nostri connazionali con una sola dose: insomma, in questo momento, la campagna vaccinale è di fatto quasi immobile.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 19 GIUGNO: OK A VACCINI PER UNDER 5

Dopo avere osservato insieme a voi il nuovo bollettino vaccini Covid di oggi, 19 giugno 2022, negli Stati Uniti d’America i Centers for Disease Control and Prevention hanno raccomandato la somministrazione dei vaccini Covid-19 ai bambini più piccoli, vale a dire quelli appartenenti alla fascia d’età compresa fra i 6 mesi e i 5 anni, con il presidente Joe Biden che ha parlato di “un passo monumentale” nella lotta contro il virus.

Stando a quanto trapela dall’altra parte dell’Atlantico, i genitori dovrebbero poter cominciare a far vaccinare i loro figli già da martedì. Come scrive “Rai News”, le autorità di regolamentazione federali “hanno autorizzato il vaccino Moderna per i bambini di età compresa tra 6 mesi e 5 anni e il vaccino Pfizer-BioNTech per bambini di età compresa tra 6 mesi e 4 anni. Quest’ultimo era già disponibile da novembre per i bambini dai 5 anni”. Rochelle Walensky, direttrice dei Cdc, ha affermato attraverso una nota ufficiale che tutti i bambini di età pari o superiore ai 6 mesi, compresi quelli che sono già stati contagiati dal Covid-19, dovrebbero ricevere il vaccino contro il Coronavirus.

