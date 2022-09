Bollettino vaccini covid oggi, 20 settembre/ +9mila inoculazioni in 24 ore

Bollettino vaccini covid oggi, 20 settembre

Nella mattinata di oggi, attorno alle 6, è stato pubblicato l’aggiornamento quotidiano al bollettino dei vaccini per il covid a cura del Ministero della Salute con i dati complessivi delle nuove inoculazioni sul nostro territorio. In generale, la campagna vaccinale procede tra aumenti e diminuzioni dei contagi, altalenanti di giorno in giorno. Oggi fortunatamente le inoculazioni sono aumentate rispetto a ieri, ma la campagna procede comunque ancora a rilento.

Covid, segnali negativi in Italia: contagi su/ Cavaleri (Ema) “Virus imprevedibile"

Scendendo nel dettaglio del bollettino dei vaccini per il covid di oggi, martedì 20, il totale delle somministrazioni si attesta a 140.562.009, con un aumento di circa 9mila dosi rispetto a ieri. Le prime due dosi rimangono stabili nelle loro inoculazioni, ferme rispettivamente al 91,55% e al 90,17% della popolazione. Similmente anche la terza dose procede piuttosto lentamente ed è ferma a quota 40.130.034 (corrispondente all’84,12% della popolazione). Infine, la quarta dose registra la maggior parte delle inoculazioni ed ha raggiunto 3.139.792 persone, ovvero il 16,42% della popolazione attualmente soggetta alla seconda dose booster.

Bollettino coronavirus Lombardia 20 settembre/ Tornano a crescere i contagi

Bollettino vaccini covid, EMA: “Occorrono rivaccinazioni mirate”

Mentre il bollettino dei vaccini per il covid sembra registrare una notevole diminuzione delle inoculazioni, Marco Cavaleri, responsabile vaccini e prodotti terapeutici Covid dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema), ha parlato proprio del vaccino. Innanzitutto, lui lancia l’allarme di dover procedere con prudenza in vista dell’autunno che potrebbe portare ad un nuovo aumento dei contagi. In generale, in questa situazione, “è importante pensare a rivaccinazioni mirate”.

Per Cavaleri, insomma, “è importante che chi ha fattori di rischio, chi ha più di 60 anni, ha patologie che mettono a rischio di covid grave e di essere ospedalizzati, gli immunocompromessi e le donne incinte si rivaccinino con i vaccini adatti”. Non è importante, sempre secondo lui, quale vaccino si sceglie perché “sono tutti ottimi”. L’auspicio è quello di arrivare “a una situazione simile a quella dell’influenza, in cui le vaccinazioni avvengono una volta all’anno”. Seguiremo da vicino il bollettino dei vaccini per il covid per capire se e come ci sarà nuovamente un aumento delle inoculazioni giornaliere o se assisteremo ad un lento ed inesorabile calo delle somministrazioni delle quattro dosi.

Bollettino coronavirus Italia 20 settembre/ EMA: "Pandemia quasi finita, ma prudenza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA