Bollettino vaccini Covid oggi 21 agosto/ 12,82% personale scuole non si è vaccinato

Anche quest’oggi, sabato 21 agosto 2021, si rinnova il quotidiano appuntamento con il bollettino vaccini Covid, che, per mezzo dei dati rilasciati dal portale telematico allestito dal Governo in occasione della campagna vaccinale nel nostro Paese, fornisce una panoramica costantemente aggiornata circa l’andamento di quest’ultima, aggravata dalla circolazione irrefrenabile della variante Delta, triste e inauspicato leitmotiv di questa rovente estate. L’ultima sua versione, aggiornata alle 6.11 di oggi, rivela che è stata raggiunta quota 75.040.135 dosi somministrate, mentre le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 36.204.826, il 67,03% della popolazione over 12.

"Monoclonali autorizzati, vaccino non serve più" fake news/ Aifa smentisce e denuncia

Le dosi di vaccino consegnate in Italia sono invece 81.203.519 (inoculato il 92,4% del totale). In particolare, 57.137.733 sono griffate Pfizer/BioNTech, 12.023.368 Vaxzevria (ex AstraZeneca), 10.083.718 Moderna e 1.958.700 da Janssen. Per quanto concerne la suddivisione territoriale, al primo posto relativamente alle somministrate c’è la Lombardia con il 95,5% delle inoculazioni, seguita da Molise (94,6%), Marche (94,5%), Toscana (94,1%), Emilia-Romagna, Puglia e Umbria (93,8%).

SCENARIO COVID/ Costa: soldi del Pnrr per riportare in Italia ricerca e produzione

VACCINI COVID, Il 12,82% DEL PERSONALE SCOLASTICO NON HA ANCORA ADERITO

Dopo avere letto insieme i dati che compongono il nuovo bollettino vaccini Covid in Italia, riportiamo una notizia preoccupante, soprattutto se si considera che manca ormai meno di un mese all’inizio dell’anno scolastico nel nostro Paese, dove 186.571 persone che fanno parte del personale scolastico non sono ancora vaccinate (ossia non hanno fatto nemmeno la prima dose), pari al 12,82% del totale. Non si tratterebbe ancora di cifre definitive, in quanto diversi dati, che le Regioni stanno comunicando alla struttura commissariale, sono ancora in corso di verifica.

Pericardite dopo vaccino Covid: cos'è e perché si verifica/ Reazione rara: i sintomi

Tuttavia, stando a quanto è emerso fino a questo momento, Sicilia, Sardegna e Calabria – rispettivamente con il 54,49, il 67,07 e il 67,17% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale in questa categoria – sono le tre regioni con le percentuali più basse di vaccinati in tale settore (non un primato di cui fregiarsi, naturalmente, ndr). In altre, il dato sul personale scolastico non vaccinato è bassissimo o, addirittura, pari a zero (Friuli-Venezia Giulia, Campania e Lazio). A livello nazionale, infine, su una platea del settore del personale scolastico di 1.455.308 persone, sono 1.190.932 quelle che hanno completato il ciclo, pari all’81,83%.



© RIPRODUZIONE RISERVATA