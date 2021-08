Bollettino vaccini covid oggi 24 agosto/ 36.5 milioni di italiani immunizzati

E’ stato comunicato poco fa il nuovo bollettino vaccini covid di oggi, martedì 24 agosto 2021. Come sempre, poco dopo le ore 6:00, l’Iss e il ministero della salute hanno certificato tutti gli ultimi aggiornamenti sulla più grande campagna vaccinale italiana della storia, a cominciare dal numero di dosi somministrate, salito a quota 75.6 milioni, +300mila circa rispetto al report di ieri (qui il bollettino di lunedì 23 agosto).

Bene anche il numero degli immunizzati, coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale, salito a quota 36.5 milioni, un dato pari al 67.6% della popolazione over 12 vaccinabile. Per quanto riguarda le dosi consegnate in Italia dal 27 dicembre ad oggi, invece, il numero è pari a 81.203.630, di cui 57.137.800 a firma Pfizer/BioNTech, quindi altri 12 milioni di Vaxzevria (AstraZeneca), 10 milioni di Moderna, e infine 1.9 di Janssen. La Lombardia, infine, risulta essere ancora una volta la regione più efficiente con il 96.2% delle dosi somministrate, un totale di 13.3 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 24 AGOSTO, IL PUNTO DI SPERANZA

Intanto nelle scorse ore è uscito allo scoperto il ministro della salute, Roberto Speranza, convinto che si raggiungerà nel giro di un mese l’obiettivo dell’80% dei vaccinati in Italia: “Sono ottimista e credo che l’80% del target degli italiani vaccinabili sia ampiamente alla nostra portata: abbiamo i numeri delle prenotazioni e lo raggiungeremo a settembre”, le parole intervenendo a Pesaro a ‘Festa Unità 2021’.

L’esponente del Movimento 5 Stelle ha quindi aggiunto: “Dobbiamo convincere i cittadini il più possibile con gli argomenti e con le evidenze scientifiche, con il vaccino che funziona benissimo e consente una copertura tra il 98 e il 99% su ospedalizzazioni e mortalità. Ci manteniamo aperte le possibilità che la costituzione ci consente, ma solo di fronte a una situazione di massimo bisogno”. Resta da capire cosa accadrà se non dovesse essere raggiunto il target, e già si paventa la possibilità di un obbligo vaccinale per le fasce più a rischio.

