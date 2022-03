Bollettino vaccini covid oggi 24 marzo/ 135.6 milioni di dosi somministrate

Ecco il bollettino vaccini covid di oggi, giovedì 24 marzo 2022. Poco dopo le ore 6:00 il ministero della salute ha aggiornato tutti i dati riguardanti la campagna vaccinale d’Italia, e ad oggi il numero totale di dosi somministrate è salito a quota 135.6 milioni, confermando quindi l’incremento giornaliero di circa 50/100 mila unità, così come si può evincere anche dal bollettino di ieri. Inoculazioni che procedono quindi a rilento, così come stanno salendo lentamente le terze dosi, giunte oggi a quota 38.5 milioni.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 marzo/ Positività 12.1%, +8 pazienti

Il numero di italiani che ha invece ricevuto almeno la prima dose è pari a 49.3 milioni, il 91.3 per cento del totale dei vaccinabili, mentre i nostri connazionali che sono stati immunizzati, che hanno cioè completato il primo ciclo di vaccinazioni, è giunto a quota 48.4 milioni, l’89.7 per cento della platea. Infine diamo un consueto sguardo alle dosi consegnate in Italia, che ad oggi sono in totale 141.9 milioni, di cui ben 95.3 milioni a firma Pfizer/BioNTech.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 24 marzo/ -19 ricoveri, positività 14.8%

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 24 MARZO: IL COMMENTO DI SPERANZA

E nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il ministro della salute, Roberto Speranza, e nell’occasione l’esponente del governo Draghi è tornato a ribadire quanto sia fondamentale continuare a vaccinarsi. “Ho sempre detto – le parole di Speranza a margine della presentazione a Roma degli investimenti del Pnrr nel Lazio, rispondendo a una domanda di un giornalista sull’aumento dei casi Covid – che la pandemia non è finita. Abbiamo strumenti per gestirla in maniera diversa e il dato delle vaccinazioni è molto incoraggiante. Ma non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo continuare ad avere un’attenzione in modo particolare sull’utilizzo delle mascherine al chiuso e poi continuare a fare le terze dosi e anche le prime per chi non si è ancora vaccinato”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 23 MARZO/ Dati: +9.206 casi, positività 12,1%

Quindi Speranza ha aggiunto e concluso il suo intervento dicendo: “Noi abbiamo strumenti diversi da quelli del passato per governare la curva” epidemica “e in modo particolare l’altissimo livello di vaccinati – ha aggiunto il ministro -. Il mio messaggio è sempre un messaggio di attenzione, di prudenza e di cautela. Non siamo fuori dalla pandemia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA