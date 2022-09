Bollettino vaccini covid oggi 26 settembre/ Stabili quarte dosi al 16,81%

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 26 SETTEMBRE, I DATI DEL MINISTERO

Dopo un’intensa nottata di spoglio delle schede elettorali, alle 6 di questa mattina il Ministero della Salute ha diffuso il bollettino vaccini Covid relativi a oggi, lunedì 26 settembre. Nelle ultime 24 ore, il totale di dosi somministrate è salito a 140.651.901 dall’inizio della campagna vaccinale, un dato che continua a mostrare una risalita lenta e trainata dai soggetti fragili che si sottopongono al secondo booster.

Stabile il numero di cittadini italiani immunizzati con almeno la prima dose: 49.431.021, pari al 91,55% della popolazione con un’età superiore a 12 anni. Lievissimo aumento invece tra i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi, che ora sono 48.688.943 in totale, pari al 90,17% degli over 12. Nel complesso, il 93,50% degli italiani con almeno 13 anni di età è immunizzato contro il Coronavirus, cioè 50.486.027 in totale. Aumentano di poche migliaia le somministrazioni delle terze dosi, che sono state ricevute da 40.142.564 italiani, pari all’84,15% delle persone idonee. Considerando anche i soggetti guariti, l’88,78% degli idonei è immunizzato con tre dosi oppure con due dosi e una guarigione dal Covid.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 26 SETTEMBRE: QUARTA DOSE ANCHE PER UNDER 60

L’unico aumento significativo di questo bollettino vaccini covid, e in realtà anche degli aggiornamenti delle scorse settimane, è l’aumento lento ma costante delle somministrazioni delle quarte dosi. Il secondo booster è stato ricevuto da 3.214.500 italiani, che compongono il 16,81% delle persone adatte a riceverlo, come over 60, immunocompromessi e soggetti fragili. Considerando anche il dato dei guariti dopo la terza dose, sono 5.085.297 gli italiani immunizzati quattro volte contro l’infezione da Covid.

Con l’arrivo dei vaccini bivalenti, aggiornati per contrastare le varianti Omicron 1 e Omicron 4 e 5, anche in Italia prende ufficialmente il via la nuova fase della campagna vaccinale. Da oggi lunedì 26 settembre infatti anche le persone con meno di 60 anni possono accedere al secondo richiamo, che sarà effettuato appunto con i vaccini aggiornati contro le varianti attualmente in circolo. Non si potrà scegliere la tipologia di vaccino a cui sottoporsi, ma si potrà prenotare nei luoghi in si somministrerà il vaccino bivalente che si intende ricevere.

