Bollettino vaccini covid oggi 27 giugno/ 17.5 mln di immunizzati, 32.5% del totale

Ultimo giorno della settimana e nuovo appuntamento con il bollettino vaccini covid. Anche oggi, domenica 27 giugno 2021, il ministero della salute ha comunicato il report con gli ultimi dati in merito alla campagna vaccinale in Italia, scattata, ricordiamo, esattamente sei mesi fa, lo scorso 27 dicembre 2020 con le prime dosi “simboliche” consegnate. In questo metà anno i numeri sono aumentati in maniera progressiva grazie alle 54.6 milioni di dosi che sono giunte nella nostra penisola, di cui 37.4 milioni di Pfizer/BioNTech (l’azienda di fatto leader mondiale dei vaccini anti-covid), quindi le 10.3 milioni di AstraZeneca, poi altre 5 di Moderna e infine le 1.8 milioni del vaccino Janssen, quello targato Johnson & Johnson.

Ad oggi sono state somministrate 49.4 milioni di dosi (+500mila rispetto a ieri, qui il bollettino di sabato), mentre gli immunizzati sono saliti a quota 17.5 milioni, un dato che è pari al 32.5 per cento della popolazione vaccinabile over 12. Ancora una volta i numeri sono molto positivi, un altro passo del nostro Paese verso la tanto desiderata immunità di gregge.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 27 GIUGNO: CRISANTE SU VARIANTE DELTA

E a proposito dei vaccini, il noto microbiologo Andrea Crisanti ha invitato la popolazione italiana a non limitarsi alla prima dose ma a completare il ciclo vaccinale, visto che c’è il serio rischio che la variante Delta possa bucare la protezione del “primo” vaccino: “Le parole di Draghi sono di grande realismo ed equilibrio. La variante delta sta preoccupando seriamente il governo inglese, è estremamente aggressiva e sfugge alla prima vaccinazione. Si è protetti solo dopo la seconda”, ha spiegato l’altra sera durante la puntata di Otto e Mezzo, su La7.

Crisanti ha quindi aggiunto, sempre parlando della Variante Delta: “La situazione sta preoccupando seriamente il governo britannico, quindi non deve lasciarci indifferenti. Per la prima volta abbiamo una variante che sfugge alla prima vaccinazione, si è protetti solo con la seconda. La variante colpisce in modo particolare le persone che non si sono vaccinate, con una variante così aggressiva se uno non è vaccinato prima o poi viene colpito”.

