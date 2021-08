Bollettino vaccini covid oggi 28 agosto/ 76.8 mln di dosi inoculate su 86 consegnate

E’ giunto il momento di analizzare il nuovo bollettino vaccini covid, quello di oggi, sabato 28 agosto 2021. Puntuale come un orologio svizzero il sito del governo, attraverso il ministero della salute e l’Iss, l’Istituto superiore di sanità, ha comunicato gli ultimi dati sulla campagna vaccinale anti covid scattata il 27 dicembre scorso. Ad oggi sono in totale 76.8 milioni le dosi somministrate nel nostro paese, numero che rispetto a ieri (qui trovate il report dedicato), è cresciuto di circa 400mila inoculazioni giornaliere, una media che sta tornando ai ritmi pre ferragosto.

Di pari passo avanza anche il dato più importante, quello delle persone che hanno già completato il ciclo vaccinale, gli immunizzati, ad oggi in totale 37.3 milioni, pari al 68.9 per cento della popolazione vaccinabile over 12. Infine aggiorniamo come sempre i numeri riguardanti le dosi consegnate da 8 mesi a questa parte in Italia, ormai più di 80 milioni, leggasi di preciso 86.1 milioni, di cui più di 60 milioni (precisamente 60.6), a firma Pfizer/BioNTech, il vaccino più utilizzato nel nostro Paese.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 28 AGOSTO: FARMACIE PER CONVINCERE NO VAX

La campagna di vaccinazione anti covid prosegue quindi a gonfie vele, ma resta ancora un forte nocciolo di no vax, coloro che sono scettici o che magari hanno paura delle possibili conseguenze del vaccino.

Una mano in tal senso, per quanto riguarda l’azione di convincimento potrebbe arrivare dalle farmacie, e Andrea Mandelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti (Fofi), intervistato ieri dai microfoni dell’agenzia Adnkronos Salute, ha spiegato: “In queste settimane stiamo verificando una centralità delle farmacie nella vaccinazione anti Covid, come del resto prefigura la legge di Bilancio e il Dl sostegni. Vediamo soprattutto gli anziani, seppure non mancano i giovani, che chiedono di essere vaccinati nei nostri presidi. Strutture di prossimità, dove la conoscenza è diretta, consolidata negli anni. E questo ci dà la possibilità di raggiungere i più riottosi”. La speranza ovviamente è che tale azione possa portare realmente a questi frutti.

